Путь принца Гарри к примирению с королевской семьей может занять годы (фото)

Герцогу Сассекскому необходимо завоевать "доверие". По мнению журналистов, принц Гарри планирует "проводить больше времени" в Англии со своим больным отцом.

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Корреспондент Джек Ройстон наметил возможный обратный маршрут принца Гарри. По мнению эксперта, могут пройти годы, прежде чем его снова примут в королевскую семью, сообщает Newsweek.

Герцог Сассекский и его жена герцогиня Меган Маркл, покинули королевскую семью в 2020 году. С тех пор были разногласия, в том числе взрывное интервью пары с Опрой Уинфри, за которым в прошлом году последовала книга Гарри "Запасной".

Журналист Джек Ройстон сообщил слушателям Royal Report, что примирение будет долгим и затяжным процессом, поскольку Гарри должен доказать, что он может вернуть доверие своей семьи.

Вспоминая откровениями Гарри, которые в прошлом году потрясли королевскую семью, Джек сказал: "Чарльз и Уильям, я уверен, будут считать, что Гарри постоянно предавал их несколько раз на протяжении нескольких лет, в том числе во времена горя, например, когда умер принц Филипп или когда умерла королева. Очевидно, что они не собираются просто сразу полностью забыть обо всем этом и перейти от открытой войны в одну минуту к доверию".

По словам королевского эксперта Ингрид Сьюард, возможно, воссоединение королевской семьи в конце концов произойдет, поскольку король Чарльз ІІІ был "снисходительным отцом" и в свое время "особенно сблизился с принцем Гарри".

Принц Гарри с отцом королем Чарльзом ІІІ Фото: Getty Images

Она дала необычайное представление об отношениях между монархом и его младшим сыном Гарри, "любимым мальчиком": "Я думаю, что Чарльз был очень, очень близок со своими детьми, особенно с Гарри, потому что Уильям очень хотел быть с мамой. Но Гарри любил что-то делать с Чарльзом. Ему нравилось ходить в сады Хайгроува и узнавать о растениях. Он любил армию, любил лошадей. И как только у него была возможность, Чарльз брал его в небольшие путешествия, которые он мог совершить вместе с ним".

Журналисты считают, что принц Гарри планирует "проводить больше времени" в Англии после того, как у отца короля Чарльза диагностирован рак и Меган с этим согласилась.

Напомним, 19 февраля сообщалось, что принца Гарри не примут обратно в королевскую семью. Главным противником возвращения принца Гарри выступает его старший брат, принц Уильям. Он не доверяет ни ему, ни Меган Маркл.