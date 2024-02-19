Принца Гарри не примут обратно в королевскую семью, – источник

Главным противником возвращения принца Гарри выступает его старший брат, принц Уильям. Он не доверяет ни ему, ни Меган Маркл.

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Вероятность того, что принца Гарри с распростертыми объятиями примут обратно в королевскую семью на фоне борьбы с раком его отца, короля Чарльза III, практически равна нулю, пишет The Sunday Telegraph со ссылкой на источники в Букингемском дворце.

Многие, узнав, что герцог Сассекский прилетал в Великобританию и даже проговорил с ним 45 минут, надеялись, что отношения между принцем Гарри и его родственниками наладятся, однако для этого нет никаких оснований.

По словам инсайдеров, у Гарри "нет пути назад", и он не вернется к королевским обязанностям, чтобы помочь монархии, поскольку король Чарльз проходит курс лечения от рака, а принцесса Уэльская восстанавливается после операции на брюшной полости. И это – после того, как Гарри в интервью в США недавно заявил, что, по его мнению, болезнь короля может помочь объединить его семью.

Условия саммита в Сандрингеме, в котором подробно описан выход герцога и герцогини Сассекских из действующей королевской семьи, все еще остаются в силе, что исключает подход к монархии "половину внутри, наполовину снаружи". То есть члены семьи должны либо в полном объеме выполнять свои обязанности, либо вообще не делать ничего.

Кроме того, есть еще одна серьезная проблема: принц Уильям совершенно не доверяет своему брату и не готов ничего ему рассказывать, опасаясь, что тот снова передаст все СМИ.

"Абсолютно и категорически ясно, что он (Уильям) не позволит Гарри вернуться. Вероятность того, что Гарри вернется в каком-либо качестве, равна нулю", – заверил инсайдер.

Тем временем Гарри не исключает, что получит американское гражданство.

Ранее Фокус писал, что принц Гарри и Меган Маркл сменили фамилию своим детям.