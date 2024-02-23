Пошел против правил: где учился британский король Чарльз III

Сын покойной королевы Елизаветы II сменил несколько школ, став первым наследником, который не получил домашнего обучения. Будущий монарх также пережил издевательства из-за своего происхождения.

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Король Великобритании Чарльз III сейчас привлекает внимание публики из-за серьезных проблем со здоровьем. Монарху, который только 6 мая 2023 года официально сел на престол, диагностировали рак. Возникает вопрос, отречется ли он от престола раньше времени в пользу сына Уильяма. Hello Magazine вспоминает, где учился старший сын покойной королевы Елизаветы II перед тем, как стать монархом, который дольше всех ждал своей коронации.

Британский суверен нарушил шаблон, став первым наследником, который получил образование в школе, а не у частного учителя, как это делала его покойная мать.

Принц Чарльз пошел по стопам своего отца, покойного принца Филиппа, поскольку он посещал две школы, где учился муж королевы Елизаветы II, однако, как сообщается, сын Филиппа пережил совсем другой опыт.

Король Чарльз III в детстве Фото: Getty Images

Британский король также нарушил традицию, когда дело дошло до его университетского образования, ведь он пошел сразу в университет вместо армии.

Школы

Первым учебным заведением мужа королевы Камиллы была школа Хилл-Хаус в Найтсбридже, которую он начал посещать в ноябре 1956 года. Ее основал в 1951 году бывший политик Стюарт Тауненд.

К будущему королю относились, как к любому другому ученику: он был одет в фирменную школьную горчично-желтую форму и шел к спортивной площадке с другими учениками без охранника. Однако Vanity Fair рассказывали, что принц Чарльз прибыл в свой первый день в школе на лимузине.

Король Чарльз III в детстве Фото: Getty Images

Впрочем, сын Елизаветы II не остался здесь надолго, его перевели в подготовительную школу Cheam после девяти месяцев, где ранее учился его отец. Маленький принц начал учиться там в сентябре 1957 года и оставался там до 1962 года.

Сообщалось, что Чарльз прибыл туда со своими родителями после традиционного летнего пребывания в Балморале.

Королева Елизавета II с сыном Чарльзом и дочерью Анной Фото: Getty

В начале своего обучения Чарльз был герцогом Корнуольским, однако за годы пребывания там мама предоставила ему титулы принца Уэльского и графа Честера.

"Дворец до подготовительной школы — это большой шаг; хороший пружинный матрас заменяется на более утилитарную модель; лакеи исчезают; роскошь его собственного вагона в королевском поезде заменяется общежитием, которое надо делить с другими ребятами", — писали тогда в газетах.

Во время учебы в школе сын королевы Великобритании участвовал в нескольких спортивных командах, включая крикет, футбол и регби. Однако принц также сильно скучал по дому и еженедельно писал туда письма. В 1958 году Елизавета II написала тогдашнему премьер-министру Энтони Идену: "Чарльз только начинает бояться возвращения в школу на следующей неделе — это гораздо хуже для второго семестра".

Королева Елизавета II и принц Филипп с детьми Фото: Getty Images

Будущий суверен продолжал идти по стопам своего отца Филиппа, начав обучение в Gordonstoun с мая 1962 по 1967 год. Школа, расположенная в Шотландии, имела "уникальный" подход к образованию, сосредотачиваясь на практических и жизненных навыках.

Принц Филипп с сыном Чарльзом

Несмотря на хорошие оценки и успехи в школе, ученики издевались над Чарльзом из-за его королевского происхождения.

Университет

Хотя для членов королевской семьи было традиционно идти на военную службу после школы, Чарльз тем временем пошел в университет, поступив в Тринити-колледж в Кембридже. Прежде чем начать изучать историю, сын Елизаветы II сначала изучал археологию и антропологию. Принц также занимался актерским мастерством.

Чарльз официально начал исполнять королевские обязанности на последнем курсе обучения, включая первое заседание Тайного совета, королевские поездки в Австралию и Японию и участие в государственном открытии парламента.

Король Чарльз III Фото: Getty Images

Будущий монарх также провел трехмесячный семестр в Университетском колледже Уэльса перед тем, как вступить в должность принца Уэльского.

Напомним, король Чарльз ІІІ провел первую встречу после новостей о его онкологии.

Также Фокус писал о школе, где будет учиться принц Джордж.