Больной раком король Чарльз провел первую встречу после постановки диагноза
До болезни король проводил еженедельные встречи с Риши Сунаком. Сейчас рак внес свои коррективы в график Его Величества.
75-летний король Великобритании Чарльз III, который 5 февраля сообщил о том, что у него диагностировали рак, вернулся в Лондон, чтобы лично провести Тайный совет перед своей традиционной аудиенцией у премьер-министра Риши Сунака, пишет Hello.
В течение последних двух недель монарх и глава правительства проводили свои еженедельные беседы по телефону, пока Чарльз проживал в Сандрингеме в Норфолке.
21 февраля Чарльз принял Сунака в Букингемском дворце, а фото аудиенции опубликовали на официальной странице дворца.
Во время беседы политик отметил, что король отлично выглядит, а также подчеркнул, что вся страна переживает за него и поддерживает его в борьбе с болезнью.
По словам монарха, он получил множество "замечательных посланий и открыток".
"Большую часть времени это доводило меня до слез", – признался он.
До болезни Чарльз еженедельно проводил частную аудиенцию с премьер-министром для обсуждения вопросов правительства. Хотя король должен оставаться политически нейтральным по всем вопросам, он может "советовать и предупреждать" своих министров, включая Сунака, когда это необходимо.
На время лечения Его Величество отложил все публичные обязанности, но продолжает работать с государственными документами. Его не будет на службе в честь Дня памяти его близкого друга и троюродного брата короля Греции Константина II. Королева Камилла возглавит королевскую семью на мемориале в часовне Святого Георгия в Виндзоре 27 февраля.
Константин, последний король Греции, умер в возрасте 82 лет в январе прошлого года.
Чарльз не смог присутствовать на похоронах Константина в Афинах из-за обязательств, включая встречу с президентом Кипра. На церемонии прощания его представляла сестра Анна, королевская принцесса.
Ранее Фокус писал, на какую уступку принцу Уильяму пошел король Чарльз.