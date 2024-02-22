Больной раком король Чарльз провел первую встречу после постановки диагноза

До болезни король проводил еженедельные встречи с Риши Сунаком. Сейчас рак внес свои коррективы в график Его Величества.

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75-летний король Великобритании Чарльз III, который 5 февраля сообщил о том, что у него диагностировали рак, вернулся в Лондон, чтобы лично провести Тайный совет перед своей традиционной аудиенцией у премьер-министра Риши Сунака, пишет Hello.

В течение последних двух недель монарх и глава правительства проводили свои еженедельные беседы по телефону, пока Чарльз проживал в Сандрингеме в Норфолке.

21 февраля Чарльз принял Сунака в Букингемском дворце, а фото аудиенции опубликовали на официальной странице дворца.

Во время беседы политик отметил, что король отлично выглядит, а также подчеркнул, что вся страна переживает за него и поддерживает его в борьбе с болезнью.

По словам монарха, он получил множество "замечательных посланий и открыток".

"Большую часть времени это доводило меня до слез", – признался он.

До болезни Чарльз еженедельно проводил частную аудиенцию с премьер-министром для обсуждения вопросов правительства. Хотя король должен оставаться политически нейтральным по всем вопросам, он может "советовать и предупреждать" своих министров, включая Сунака, когда это необходимо.

На время лечения Его Величество отложил все публичные обязанности, но продолжает работать с государственными документами. Его не будет на службе в честь Дня памяти его близкого друга и троюродного брата короля Греции Константина II. Королева Камилла возглавит королевскую семью на мемориале в часовне Святого Георгия в Виндзоре 27 февраля.

Константин, последний король Греции, умер в возрасте 82 лет в январе прошлого года.

Чарльз не смог присутствовать на похоронах Константина в Афинах из-за обязательств, включая встречу с президентом Кипра. На церемонии прощания его представляла сестра Анна, королевская принцесса.

Ранее Фокус писал, на какую уступку принцу Уильяму пошел король Чарльз.