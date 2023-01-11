Умер крестный отец принца Уильяма бывший король Греции Константин II

Власть в Греции Константин II потерял в 1967 году после военного переворота. Он вернулся на родину в 2010-м и вел относительно закрыыій образ жизни.

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Последний король Греции Константин, который был крестным отцом принца Уильяма и племянником принца Филиппа, покинувший страну после военного переворота в 1967 году, скончался в Афинах на 83-м году жизни. Последние дни он провел в реанимации частной больницы Hygeia, куда был госпитализирован на прошлой неделе с проблемами дыхания, сообщает Daily Mail.

По информации местных СМИ, он умер "от инсульта" 9 января вечером после нескольких госпитализаций в последние месяцы.

Константин родился 2 июня 1940 года в Афинах в семье принца Павла, младшего брата короля Георга II и предполагаемого наследника престола, и принцессы Федерики Ганноверской.

Его старшая сестра София – жена бывшего короля Испании Хуана Карлоса I.

Принц греческого происхождения Филипп, покойный герцог Эдинбургский и муж покойной королевы Соединенного Королевства Елизаветы II, был его родным дядей.

[ + – ] Крестины принца Уильяма Фото: Getty

Семья, правившая в Греции с 1863 года, за исключением 12-летнего республиканского перерыва между 1922-1935 годами, происходила от принца Дании Кристиана, позже Кристиана IX, из Дома Шлезвиг-Гольштейн-Зондербург-Глюксбург, ветви датской правящей семьи.

Константин II взошел на греческий престол в возрасте 23 лет в 1964 году. На тот момент он был олимпийским чемпионом по парусному спорту и пользовался огромной популярностью, однако растратил ее значительную часть из-за своего активного участия в махинациях, которые привели к свержению всенародно избранного правительства Центристского союза премьер-министра Джорджа Папандреу в 1967-м.

В результате и сам король вынужден был покинуть Грецию, а военная диктатура в 1973 году отменила монархию.

В последующие десятилетия он только иногда посещал Грецию, причем каждый его визит оборачивался бурей в СМИ, однако на старости все же смог вернуться на родину и вел довольно закрытый образ жизни.

[ + – ] Крестный принц Уильям и король Греции Константин со своим внуком, принцем Константином Алексиосом, на крещении в греческом соборе Святой Софии Фото: Getty

До своих последних дней Константин, признавая, что Греция теперь стала республикой, продолжал называть себя королем Греции и своих детей принцами и принцессами, хотя страна больше не признавала дворянских титулов.

Большую часть своих лет в изгнании он жил в пригороде Хэмпстед-Гарден в Лондоне и, как говорили, был особенно близок со своим троюродным братом Чарльзом, ныне королем Карлом III.

У него осталась жена, бывшая принцесса Дании Анна-Мария, младшая сестра королевы Маргрете II, пятеро детей (Алексия, Павлос, Николаос, Феодора и Филиппос) и девять внуков.

Напомним, стало известно о реакции принца Уильяма на мемуары его брата Гарри.