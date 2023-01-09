Стала известна реакция принца Уильяма на скандальные мемуары брата

Ряд экспертов отмечает, что после этого принц Гарри и принц Уильям окончательно поссорятся.

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Стало известно, как принц Уэльский Уильям отреагировал на скандальные мемуары своего младшего брата, принца Гарри. Об этом пишет Page Six.

Сообщается, что старший сын британского короля Карла III очень взбешен на гору обвинений, вытекающих из мемуаров принца Гарри "Spare".

Королевская эксперт Кэти Николл отмечает, что "Уильям кипит и опустошен тем, что сделал Гарри. И просто не может простить Гарри то, что он написал".

В долгожданных мемуарах герцог Сассекский пишет, что его брат физически напал на него во время ссоры из-за Меган Маркл.

"Все произошло так быстро. Очень быстро. Он схватил меня за шиворот и повалил на пол", – признается младший сын принцессы Дианы.

[ + – ] Принц Уильям и принц Гарри Фото: Getty Images

"Я приземлился на собачью миску, которая треснула под моей спиной, куски врезались в меня. Какое-то мгновение я полежал, ошарашенный, а потом встал и сказал ему выходить", — добавляет герцог.

В частности, принц Гарри утверждал, что в результате нападения он получил видимую травму спины.

Также Николлс, автор книги "Новая королевская семья: Наследие королевы Елизаветы и будущее короны", отмечает, что британские роялы "готовились к чему-то грубому, чему-то взрывному", но, скорее всего, не были готовы к критике общественности после опубликования скандальных мемуаров принца Гарри.

[ + – ] Принц Уильям и принц Гарри

Напомним, принц Гарри попросил Меган Маркл сделать легкий макияж перед встречей с Карлом ІІІ.

Также Фокус писал о других откровениях герцога Сассекского.