Принц Гарри попросил Меган Маркл сделать легкий макияж перед встречей с отцом
Также герцог позаботился о том, чтобы его возлюбленная должным образом уложила волосы.
Стало известно, что принц Гарри позаботился о том, чтобы Меган Маркл получила одобрение короля Карла III при встрече, дав ей несколько советов по поводу красоты. Об этом пишет Page Six.
В новых взрывных мемуарах 38-летнего герцога Сассекского "Spare" он упомянул момент, когда его нынешняя жена встретила его отца и королеву-консорта Камиллу Паркер-Боулз.
"Мэг выглядела великолепно", — написал он, добавив, что его возлюбленная выбрала "пышную юбку с узором с цветами".
Сын британского короля позаботился о том, чтобы бывшая американская актриса уложила свои темные волосы – именно так, как "папа любит".
Он также призвал ее нанести лишь "немного" макияжа, поскольку отец принца Гарри "не одобрял женщин, которые сильно красятся".
Пара даже "несколько раз репетировала" встречу, когда Гарри говорил Меган сделать "реверанс" и "сказать "ваше королевское высочество" или "сэр" перед королем и поцеловать его, только если он "наклонится".
Что касается королевы-консорта, принц Гарри сказал, что здесь реверанс не нужен, на что его возлюбленная усомнилась.
Напомним, король Карл III часто позволял себе шутки о "настоящем" отце принца Гарри — любовнике принцессы Дианы.
Также Фокус писал о словах, которые принц Гарри сказал своей бабушке, королеве Елизавете II на прощание.