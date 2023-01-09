Принц Гарри попросил Меган Маркл сделать легкий макияж перед встречей с отцом

Также герцог позаботился о том, чтобы его возлюбленная должным образом уложила волосы.

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Стало известно, что принц Гарри позаботился о том, чтобы Меган Маркл получила одобрение короля Карла III при встрече, дав ей несколько советов по поводу красоты. Об этом пишет Page Six.

В новых взрывных мемуарах 38-летнего герцога Сассекского "Spare" он упомянул момент, когда его нынешняя жена встретила его отца и королеву-консорта Камиллу Паркер-Боулз.

"Мэг выглядела великолепно", — написал он, добавив, что его возлюбленная выбрала "пышную юбку с узором с цветами".

Сын британского короля позаботился о том, чтобы бывшая американская актриса уложила свои темные волосы – именно так, как "папа любит".

Он также призвал ее нанести лишь "немного" макияжа, поскольку отец принца Гарри "не одобрял женщин, которые сильно красятся".

[ + – ] Король Карл III Фото: Getty Images

Пара даже "несколько раз репетировала" встречу, когда Гарри говорил Меган сделать "реверанс" и "сказать "ваше королевское высочество" или "сэр" перед королем и поцеловать его, только если он "наклонится".

[ + – ] Меган Маркл и принц Гарри Фото: Скриншот/ВВС

Что касается королевы-консорта, принц Гарри сказал, что здесь реверанс не нужен, на что его возлюбленная усомнилась.

Напомним, король Карл III часто позволял себе шутки о "настоящем" отце принца Гарри — любовнике принцессы Дианы.

Также Фокус писал о словах, которые принц Гарри сказал своей бабушке, королеве Елизавете II на прощание.