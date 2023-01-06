Принц Гарри раскрыл слова, которые сказал королеве Елизавете II на прощание

В день смерти бабушки герцог Сассекский опоздал на несколько часов.

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38-летний принц Гарри признался, что он сказал королеве Елизавете II в день ее смерти. Об этом пишет Page Six.

В своих скандальных мемуарах "Spare" герцог Сассекский рассказывает, что шепотом сказал своей покойной бабушке, что "надеется, что она будет счастлива" и что она будет с его дедушкой, принцем Филиппом, умершим в апреле 2021 года.

Принц Гарри также пишет в книге, что он сказал монарху, что "увлекается ею за то, что она исполняла свои обязанности до самого конца", вспоминая о ее присутствии на праздновании Платинового юбилея на троне в июне 2022 года.

[ + – ] Королева Елизавета II, Меган Маркл и принц Гарри Фото: Getty Images

Королевский сын рассказал также, что он вышел из комнаты своей покойной бабушки в Балморале в Шотландии и сразу позвонил Меган Маркл, чтобы сообщить ей, что он прибыл благополучно.

В частности, принц Гарри приехал в замок Балморал через несколько часов после того, как королева умерла в возрасте 96 лет 8 сентября 2022 года.

Сообщалось, что младший сын Карла ІІІ узнал о смерти своей бабушки по новостям, а не от родственников. Также инсайдеры рассказывали, что отец принца Гарри попросил его не брать в Балморал с собой Меган Маркл.

[ + – ] Меган Маркл и королева Елизавета II

Напомним, король Карл III часто высмеивал то, что принц Гарри может не быть его сыном.

Также Фокус писал о реакции принца Гарри на приглашение посетить коронацию своего отца, короля Карла III.