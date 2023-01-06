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Принц Гарри ответил на приглашение посетить коронацию Карла III

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Фото: The Duke and Duchess of Sussex | Принц Гарри и король Карл III

Официальная церемония пройдет в мае 2023 года.

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Принцу Гарри дали возможность посетить коронацию короля Карла III в мае 2023 года, однако герцог отказался. Об этом пишет Page Six.

"Многое может произойти с этого момента", — сказал сын короля Тому Брэдби в трейлере своего будущего интервью ITV.

"Но дверь всегда открыта… Мяч на их поле. Есть многое для обсуждения, и я очень надеюсь, что они готовы сесть и поговорить об этом", — добавил муж Меган Маркл.

Принц Гарри Fullscreen
Принц Гарри
Фото: Скриншот

"Я не знаю, как молчание когда-нибудь улучшит ситуацию", — отметил герцог Сассекский, добавив, что критики "не понимают" его мотивов.

В частности, принц Гарри подтвердил, он все еще верит в монархию, но он не уверен, "сыграет ли роль в ее будущем".

Герцог Сассекский и его супруга Меган Маркл отказались от своих королевских обязанностей в январе 2020 года и переехали в США.

С тех пор королевская пара выступала против британских роялов в марте 2021 года в интервью Опри Уинфри, а также в документальном сериале от Netflix "Гарри и Меган", вышедшем в конце 2022 года.

Принц Гарри и принц Уильям Fullscreen
Принц Гарри и принц Уильям
Фото: Getty Images

Интересно, что коронация Карла III состоится в день рождения первого сына принца Гарри Арчи Маунтбеттена-Виндзора — 6 мая 2023 года.

Напомним, принц Гарри и принц Уильям просили отца не жениться на Камилле.

Также Фокус писал о "садистских" шутках короля Карла III о "настоящем" отце принца Гарри.