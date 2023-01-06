Король Карл III сказал принцессе Диане, что выполнил свою работу, после рождения принца Гарри

В своих скандальных мемуарах герцог Сассекский расскрывает новые детали жизни в Букингемском дворце.

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Король Великобритании Карл III сказал, что его работа выполнена после рождения принца Гарри в 1984 году. Об этом пишет Page Six.

Младший сын монарха утверждает в своих мемуарах "Запасной", что его отец сказал принцессе Диане, что его работа была "сделана" сразу после рождения их второго ребенка в 1984 году.

Согласно обнародованному The Guardian отрывку взрывной книги, герцог Сассекский пишет, что в день его рождения король Карл III отпраздновал "прекрасную" новость, сказав Диане: "Теперь ты подарила мне наследника и запасного — моя работа выполнена".

Предполагаемая цитата касается линии наследования британской королевской семьи, причем старший сын Карла III, принц Уильям, первый в очереди на престол и, следовательно, стал "очевидным наследником".

[ + – ] Король Карл III и принцесса Диана Фото: Princess Diana - Queen of Style/Facebook

Тем временем его второго сына, принца Гарри, назвали "запасным".

Теперь, когда принц Уильям женился на Кейт Миддлтон и стал отцом троих детей — 9-летнего принца Джорджа, 7-летней принцессы Шарлотты и 4-летнего принца Луи, принц Гарри стал уже пятым в очереди на престол.

В 1996 году принцесса Диана и тогда еще принц Чарльз развелись. А через год она попала в смертельную автокатастрофу в столице Франции. Как пишет принц Гарри в своих скандальных мемуарах, отец даже не обнял его после похорон матери.

[ + – ] Король Карл III и принцесса Диана

Напомним, принц Уильям и принц Гарри просили отца не жениться на Камилле Паркер-Боулз после смерти принцессы Дианы.

Также Фокус писал об обвинениях принца Гарри и Меган Маркл в использовании наследия Нельсона Манделы.