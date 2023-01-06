Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Стиль життя

Король Карл ІІІ сказав принцесі Діані, що виконав свою роботу, після народження принца Гаррі

принц чарльз, король карл ІІІ сказав шо виконав свою роботу після народження принца гаррі, запасний, мемуари принца гаррі
Фото: Getty Images | Принцеса Діана та король Карл ІІІ з дітьми

У своїх скандальних мемуарах герцог Сассекський розкриває нові деталі життя в Букінгемському палаці.

Related video

Король Великобританії Карл ІІІ сказав, що його робота виконана після народження принца Гаррі у 1984 році. Про це пише Page Six.

Менший син монарха стверджує у своїх мемуарах "Запасний", що його батько сказав принцесі Діані, нібито його робота була "зроблена" відразу після народження їхньої другої дитини в 1984 році.

Відповідно до оприлюдненого The Guardian уривку вибухової книги, герцог Сассекський пише, що в день його народження король Карл ІІІ відсвяткував "чудову" новину, сказавши Діані: "Тепер ти подарувала мені спадкоємця і запасного — моя робота виконана".

Передбачувана цитата стосується лінії успадкування британської королівської родини, причому старший син Карла ІІІ, принц Вільям, є першим у черзі на престол і, отже, "очевидним спадкоємцем".

Король Карл ІІІ та принцеса Діана Fullscreen
Король Карл ІІІ та принцеса Діана
Фото: Princess Diana - Queen of Style/Facebook

Тим часом його другого сина, принца Гаррі, назвали "запасним".

Тепер, коли принц Вільям одружився з Кейт Міддлтон і став батьком трьох дітей — 9-річного принца Джорджа, 7-річної принцеси Шарлотти та 4-річного принца Луї, принц Гаррі став уже п’ятим у черзі на престол.

У 1996 році принцеса Діана та тоді ще принц Чарльз розлучилися. А за рік вона попала в смертельну автокатастрофу у столиці Франції. Як пише принц Гаррі у своїх скандальних мемуарах, батько навіть не обійняв його після похорону матері.

Король Карл ІІІ та принцеса Діана Fullscreen
Король Карл ІІІ та принцеса Діана

Нагадаємо, принц Вільям та принц Гаррі просили батька не одружуватися з Каміллою Паркер-Боулз після смерті принцеси Діани.

Також Фокус писав про обвинувачення принца Гаррі та Меган Маркл у використанні спадщини Нельсона Мандели.