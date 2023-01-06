Король Карл ІІІ сказав принцесі Діані, що виконав свою роботу, після народження принца Гаррі

У своїх скандальних мемуарах герцог Сассекський розкриває нові деталі життя в Букінгемському палаці.

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Король Великобританії Карл ІІІ сказав, що його робота виконана після народження принца Гаррі у 1984 році. Про це пише Page Six.

Менший син монарха стверджує у своїх мемуарах "Запасний", що його батько сказав принцесі Діані, нібито його робота була "зроблена" відразу після народження їхньої другої дитини в 1984 році.

Відповідно до оприлюдненого The Guardian уривку вибухової книги, герцог Сассекський пише, що в день його народження король Карл ІІІ відсвяткував "чудову" новину, сказавши Діані: "Тепер ти подарувала мені спадкоємця і запасного — моя робота виконана".

Передбачувана цитата стосується лінії успадкування британської королівської родини, причому старший син Карла ІІІ, принц Вільям, є першим у черзі на престол і, отже, "очевидним спадкоємцем".

[ + – ] Король Карл ІІІ та принцеса Діана Фото: Princess Diana - Queen of Style/Facebook

Тим часом його другого сина, принца Гаррі, назвали "запасним".

Тепер, коли принц Вільям одружився з Кейт Міддлтон і став батьком трьох дітей — 9-річного принца Джорджа, 7-річної принцеси Шарлотти та 4-річного принца Луї, принц Гаррі став уже п’ятим у черзі на престол.

У 1996 році принцеса Діана та тоді ще принц Чарльз розлучилися. А за рік вона попала в смертельну автокатастрофу у столиці Франції. Як пише принц Гаррі у своїх скандальних мемуарах, батько навіть не обійняв його після похорону матері.

[ + – ] Король Карл ІІІ та принцеса Діана

Нагадаємо, принц Вільям та принц Гаррі просили батька не одружуватися з Каміллою Паркер-Боулз після смерті принцеси Діани.

Також Фокус писав про обвинувачення принца Гаррі та Меган Маркл у використанні спадщини Нельсона Мандели.