Принц Гаррі та принц Вільям просили батька не одружуватися з Каміллою

За словами королівських інсайдерів, якщо принц Вільям звик до нової дружини короля, то принц Гаррі ніколи її не прийме повністю.

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Принц Гаррі та принц Вільям просили свого батька, короля Великобританії Карла ІІІ не одружуватися з Каміллою Паркер-Боулз. Про це пише Page Six.

Герцог Сассекський ніколи раніше не говорив про свою мачуху, нову королеву-консорта, проте порушив мовчання у скандальних мемуарах "Spare", які вийшли у січні 2023.

Джерела також повідомили виданню, що принц Гаррі детально описує в книзі вживання наркотиків і підліткові витівки. У 2012 році його спіймали голим під час дикої ночі в Лас-Вегасі.

Говорячи про весілля свого батька з давньою коханкою Каміллою у квітні 2005 року, принц Гаррі пише: "Незважаючи на те, що ми з Віллі переконували його не робити цього, тато йшов вперед. Ми потиснули йому руку, побажали добра. Ніяких важких почуттів".

[ + – ] Король Карл ІІІ, Камілла Паркер-Боулз та принц Гаррі Фото: Getty Images

"Ми зрозуміли, що він нарешті буде з жінкою, яку любив, жінкою, яку він завжди любив", — зазначає менший син британського короля.

Раніше інсайдери повідомляли, що принц Гаррі не є великим шанувальником Камілли, з якою Карл ІІІ, як повідомляється, відновив роман у 1986 році, за 10 років до розлучення з принцесою Діаною.

У книзі він пише: "Я пам’ятаю, як думав… чи буде вона жорстокою до мене; якби вона була як усі злі мачухи в оповіданнях".

Після смерті улюбленої бабусі Гаррі, королеви Єлизавети II, у вересні 2022, він був зобов’язаний зробити реверанс перед королевою-консортом Каміллою та вклонитися своєму батькові.

Високопоставлене королівське джерело повідомило, що хоча принц Вільям звик до Камілли, Гаррі ніколи не прийме її повністю.

[ + – ] Камілла Паркер-Боулз Фото: Getty

Також відомо, що коли Карл ІІІ і Камілла одружилися, вони заявили, що дружина сина королеви Єлизавети ІІ не буде використовувати титул Діани, принцеси Уельської.

Нагадаємо, нащадки Нельсона Мандели звинувачують герцогів Сассекських у використанні цитат громадського активіста.

Також Фокус писав про інші одкровення принца Гаррі у його нових мемуарах.