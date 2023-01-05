Принц Гарри и принц Уильям просили отца не жениться на Камилле

По словам королевских инсайдеров, если принц Уильям уже привык к новой жене короля, то принц Гарри никогда ее не примет полностью.

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Принц Гарри и принц Уильям просили своего отца, короля Великобритании Карла III не жениться на Камилле Паркер-Боулз. Об этом пишет Page Six.

Герцог Сассекский никогда раньше не говорил о своей мачехе, новой королеве-консорте, однако нарушил молчание в скандальных мемуарах "Spare", вышедших в январе 2023 года.

Источники также сообщили изданию, что принц Гарри подробно описывает в книге употребление наркотиков и подростковые проделки. В 2012 году его поймали голым во время дикой ночи в Лас-Вегасе.

Говоря о свадьбе своего отца с давней любовницей Камиллой в апреле 2005 года, принц Гарри пишет: "Несмотря на то, что мы с Уилли убеждали его не делать этого, папа шел вперед. Мы пожали ему руку, пожелали добра. Никаких тяжелых чувств".

[ + – ] Король Карл III, Камилла Паркер-Боулз и принц Гарри Фото: Getty Images

"Мы поняли, что он наконец будет с женщиной, которую любил, женщиной, которую он всегда любил", — отмечает младший сын британского короля.

Ранее инсайдеры сообщали, что принц Гарри не является большим поклонником Камиллы, с которой Карл III, как сообщается, восстановил роман в 1986 году, за 10 лет до развода с принцессой Дианой.

В книге он пишет: "Я помню, как думал… будет ли она жестока ко мне; если бы она была как все злые мачехи в рассказах".

После смерти любимой бабушки Гарри, королевы Елизаветы II, в сентябре 2022 года, он был обязан сделать реверанс перед королевой-консортом Камиллой и поклониться своему отцу.

Высокопоставленный королевский источник сообщил, что хотя принц Уильям привык к Камилле, Гарри никогда не примет ее полностью.

[ + – ] Камилла Паркер-Боулз Фото: Getty

Также известно, что когда Карл III и Камилла поженились, они заявили, что жена сына королевы Елизаветы II не будет использовать титул Дианы, принцессы Уэльской.

Напомним, потомки Нельсона Манделы обвиняют герцогов Сассекских в использовании наследия общественного активиста.

Также Фокус писал о других откровениях принца Гарри в его новых мемуарах.