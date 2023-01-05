Внучка Нельсона Манделы предъявила обвинения принцу Гарри и Меган Маркл

57-летняя Никола Мандела раскритиковала супругов за то, что они использовали наследство ее дедушки для монетизации в сериале "Жить, чтобы вести" на Netflix.

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Внучка Нельсона Манделы обвиняет принца Гарри и Меган Маркл в "использовании" наследия ее знаменитого дедушки. Об этом пишет New York Post.

Герцоги Сассекские утверждают, что их последнее шоу на Netflix было "вдохновлено Нельсоном Манделой", но внучка самого Манделы считает, что у них есть скрытые мотивы.

57-летняя Никола Мандела раскритиковала королевскую чету за то, что она "использовала" наследство ее деда для монетизации в сериале "Жить, чтобы вести" на Netflix.

Никола обвинила супругов в том, что они сравнивают свою борьбу с королевской семьей с жизнью бывшего президента Южной Африки и борьбой за свободу.

"Это мел и сыр, нет сравнения. Я знаю, что Фонд Нельсона Манделы поддержал инициативу, но люди годами воровали цитаты дедушки и использовали его наследие, потому что знают, что его имя продается – Гарри и Меган ничем не отличаются от них", — отметила внучка бывшего президента ЮАР.

[ + – ] Нельсон Мандела Фото: пресс-служба ООН

Кроме того, она призналась, что уважает сына Карла III за то, что он "уверенно" расстался с королевской семьей.

"Гарри должен быть подлинным и придерживаться собственной истории, какое отношение имеет жизнь дедушки к его жизни?" – спросила Никола Мандела, добавив, что она не верит в знакомство герцогов Сассекских с ее дедушкой.

[ + – ] Принц Гарри и Меган Маркл Фото: Скриншот

"Но они используют его цитаты в документальном фильме, чтобы привлечь людей и заработать миллионы без пользы для семьи Манделы", — отметила женщина.

Напомним, принц Гарри рассказал, готов ли вернуться к жизни в Букингемском дворце.

Также Фокус писал об очередных обвинениях принца Гарри во лжи.