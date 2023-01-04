Принц Гарри рассказал, хотел ли бы он вернуться к исполнению королевских обязанностей

Принц Гарри заявляет, что хочет не "учреждение", а семью.

Related video

Принц Гарри в интервью Андерсону Куперу в программе "60 минут" в рамках промо-тура своих мемуаров "Запасной" заявил, что не видит своего возвращения к исполнению обязанностей члена королевской семьи.

Это интервью станет для герцога Сассекского первым в США его обсуждением книги и выйдет в день рождения принцессы Уэльской Кэтрин 9 января. Сами мемуары попадут на полки книжных магазинов 10 января.

Для продвижения книги в Великобритании Гарри уже дал интервью Тому Брэдби из ITV, который ранее говорил с Сассексами для документального фильма "Гарри и Меган: африканское путешествие" в 2019 году.

ITV и CBS объявили о своих предстоящих интервью с принцем Гарри в понедельник, поделившись фрагментами посиделок в социальных сетях. На опубликованных кадрах Гарри обсуждает свое решение и решение Меган уйти с поста старших членов королевской семьи, почему он считает, что "молчание – это предательство", и свои мысли о примирении с отцом и братом.

Ранее он заявлял, что королевская семья не хочет примирения с ним, однако инсайдеры из Букингемского дворца опровергли эти слова, сообщив, что король и королева приглашали Гарри и Меган на Рождество, чтобы встретить его всем вместе, однако герцоги Сассекские проигнорировали его.

Принца Гарри и Меган Маркл после выхода документального сериала неоднократно уличали в обмане и перекручивании фактов, однако при дворе ни сериал, ни интервью никак не комментируют, продолжая хранить молчание.

В свою очередь Меган Маркл и Гарри заявили, что хотят услышать от королевской семьи извинения. Такие слова немало удивили и обескуражили британский королевский двор.