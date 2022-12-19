Инсайдеры рассказали о реакции королевской семьи на требования Сассексов об извинениях

Букингемский дворец тонко намекнул на свою позицию в отношении подобных требований.

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Слова принца Гарри и Меган Маркл о том, что они надеются на извинения со стороны британской королевской семьи озадачили Букингемский дворец, сообщает The Sun.

Как известно, Гарри и Меган "хотят получить собственные извинения" после того, как леди Сьюзан Хасси встретилась с боссом благотворительной организации Нгози Фулани для переговоров о "примирении" в королевской резиденции на этой неделе. 83-летняя женщина, которая служила покойной королеве в течение шести десятилетий и является крестной матерью принца Уильяма, ушла со своей почетной должности "с немедленным вступлением в силу" на фоне яростного протеста после того, как мисс Фулани написала в Twitter, что на королевском приеме леди Сьюзен неоднократно спросила ее: "Откуда вы действительно родом?"

Скандал, а также вмешательство принца Уильяма, в котором его офис раскритиковал "неприемлемые комментарии" его крестной матери и заявил, что "расизму нет места в нашем обществе", побудил леди Сьюзен уйти в отставку и извиниться перед Фулани.

Вдохновившись случившимся, герцоги Сассекские теперь тоже требуют от дворца извинений, прежде чем они рассмотрят возможность посещения коронации короля Карла III в следующем году.

По словам инсайдеров, члены королевской семьи сбиты с толку тем, что пара хочет встретиться, чтобы обсудить свои претензии, и "отказываются отвечать", пока Гарри и Меган также не признают свои собственные ошибки. Один из источников утверждает, что нет никаких шансов на то, что королевская семья сделает первый шаг к примирению.

[ + – ] Принц Гарри и Меган Маркл хотят, чтобы члены королевской семьи извинились перед ними

"Король не хочет ввязываться в публичную драку", – заявил один инсайдер, а второй поинтересовался, кто перед кем должен на самом деле извиняться после выхода шестисерийного сериала "гарри и Меган", который многие уже расценили как беспрецедентную атаку на "Фирму".

"Что должно произойти, так это признание того, что с обеих сторон были ошибки, и как только это признание будет сделано, это может проложить путь к примирению. Но Карл знает, что разделенная монархия – это не та монархия, которую хочет видеть. Гарри же прекрасно знает, что Уильям не собирается мстить. Я думаю, что позиция Дворца – никогда не жаловаться, никогда не объяснять в этом случае, является абсолютно правильной стратегией, потому что, если они прокомментируют, они только подбросят дров в огонь. Я думаю, что молчание – это достойное молчание", – заявила Кэти Николл, королевский редактор Vanity Fair.

Таким образом в Букингемском дворце дали понять, что с Сассексами встречаться никто не планирует, как и не собираются комментировать сериал, вышедший на Netflix.

Напомним, король Карл III указал Гарри и Меган на их место в семье, не пригласив пару с детьми на традиционный рождественский ужин в Сандрингеме. Он также отреагировал на выход сериала.