Король Карл III решил, как наказать принца Гарри и Меган Маркл за выход скандального сериала

Окончательное решение монарх примет после выхода последних серий картины.

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Стало известно, как королевская семья Великобритании может отомстить принцу Гарри и Меган Маркл. Об этом пишет Fox News.

В ответ на выход скандального сериала герцогов Сассекских новоиспеченный король Карл III может не пригласить младшего сына и его возлюбленную на свою коронацию в мае 2023 года.

По словам экспертов, монарх примет окончательное решение, после того как выйдут последние эпизоды документальной картины. Ранее сообщалось, что именно в них принц Гарри и Меган Маркл обнародуют скандальные факты о жизни в Букингемском дворце.

[ + – ] Принц Гарри и Меган Маркл Фото: Backgrid

Первая серия вышла 8 декабря 2022. В ней герцогские супруги рассказали свою историю любви и знакомства американской актрисы с королевской семьей Великобритании.

Сообщалось, что обнародованные скандальные факты о британских роялах окончательно разрушат отношения принца Гарри и его родственников в Европе.

Супруги сложили свои королевские обязанности в начале 2020 и переехали с сыном Арчи в США. Там они активно начали сотрудничать со стриминговым сервисом Netflix, в коллаборации с которым и был создан скандальный сериал "Гарри и Меган".

[ + – ] Принц Гарри и Меган Маркл Фото: Time

Букингемский дворец обвинил герцогов Сассекских во лжи с первых минут картины, ведь они отметили, что королевская семья отказалась давать комментарии касательно содержания сериала. По словам представителей роялов, их даже не спрашивали об этом.

Напомним, принц Гарри трогательно относился к Меган Маркл на публике.

Также Фокус писал об ответе представителя герцогов Сассекских на критику королевской пары в Сети.