Король Карл ІІІ вирішив, як покарати принца Гаррі та Меган Маркл за вихід скандального серіалу

Остаточне рішення монарх прийме після виходу останніх серій картини.

Related video

Стало відомо, як королівська родина Великобританії може помститися принцу Гаррі та Меган Маркл. Про це пише Fox News.

У відповідь на вихід скандального серіалу герцогів Сассекських новоспечений король Карл ІІІ може не запросити меншого сина та його кохану на свою коронацію у травні 2023.

За словами експертів, монарх прийме остаточне рішення після того, як вийдуть останні епізоди документальної картини. Раніше повідомлялося, що саме в них принц Гаррі та Меган Маркл оприлюднять скандальні факти про життя в Букінгемському палаці.

[ + – ] Принц Гаррі та Меган Маркл Фото: Backgrid

Перша серія вийшла 8 грудня 2022. У ній герцогське подружжя розповіло свою історію кохання та знайомства американської акторки з королівською родиною Великобританії.

Повідомлялося, що оприлюднені скандальні факти про британських роялів остаточно зруйнують стосунки принца Гаррі та його родичів у Європі.

Подружжя склало свої королівські обов'язки на початку 2020 та переїхало із сином Арчі у США. Там вони активно почали співпрацювати зі стримінговим сервісом Netflix, у колаборації з яким і був створений уже скандальний серіал "Гаррі та Меган".

[ + – ] Принц Гаррі та Меган Маркл Фото: Time

Букінгемський палац звинуватив герцогів Сассекських у брехні з перших хвилин картини, адже вони зазначили, що королівська родина відмовилася давати коментарі щодо вмісту серіалу. За словами представників роялів, їх навіть не запитували про це.

Нагадаємо, принц Гаррі зворушливо ставився до Меган Маркл на публіці.

Також Фокус писав про відповідь представника герцогів Сассекських на критику королівської пари в мережі.