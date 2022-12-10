Принца Гаррі та Меган Маркл знову критикують у мережі

Користувачі всесвітньої павутини помітили нелогічність у діях членів королівської родини.

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Меган Маркл та принц Гаррі отримали чергову порцію критики. Про це пише E! News.

Оскільки раніше повідомлялося, що королівський син та американська акторка склали королівські обов'язки, щоб вести спокійніше життя, а згодом вони випускають серіал, який ще до релізу привернув велику увагу громадськості, інтернет-користувачі запідозрили герцогів Сассекських у неправдивості їхніх слів. Втім, представник принца Гаррі та його дружини пояснив, що "герцог і герцогиня ніколи не посилалися на особисте життя як причину відступу".

"Цей перекручений виклад був спрямований на те, щоб змусити пару замовкнути. Насправді, у їхній заяві, яка оголошує про їхнє рішення відійти від справ, нічого не йдеться про приватне життя, і вони підтверджують своє бажання продовжувати відігравати свою роль і виконувати громадські обов'язки", — зазначає прессекретар.

[ + – ] Принц Гаррі та Меган Маркл Фото: Скріншот/CBS

Зазначимо, що на початку 2020 син покійної принцеси Діани та його кохана оголосили про складання королівських обов'язків та переїзд до США. Тоді вони виховували єдину дитину — сина Арчі. Проте у червні 2021 уже на території іншого континенту у герцогського подружжя народилася донька Лілібет Діана, яку назвала в честь покійної матері принца Гаррі та сімейного прізвиська його бабусі, королеви Єлизавети ІІ.

[ + – ] Принц Гаррі та Меган Маркл Фото: Instagram misanharriman

8 грудня 2022 на екрани вийшли перші епізоди скандального серіалу герцога Сассекського та його коханої. Уже, оцінивши перші хвилини проєкту, у Букінгемському палаці заявили, що принц Гаррі та Меган Маркл брешуть.

Нагадаємо, у Букінгемському палаці герцогів Сассекських звинуватили в брехні.

Також Фокус писав про ставлення принца Гаррі до своєї дружини на публіці.