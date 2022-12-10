Принца Гарри и Меган Маркл снова критикуют в Сети

Пользователи всемирной паутины заметили нелогичность в действиях членов королевской семьи.

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Меган Маркл и принц Гарри получили очередную порцию критики. Об этом пишет E! News.

Поскольку ранее сообщалось, что королевский сын и американская актриса сложили королевские обязанности, чтобы вести более спокойную жизнь, а впоследствии они выпускают сериал, который еще до релиза привлек большое внимание общественности, Интернет-пользователи заподозрили герцогов Сассекских в неправдивости их слов.

Впрочем, представитель принца Гарри и его супруги объяснил, что "герцог и герцогиня никогда не ссылались на личную жизнь как причину отступления".

"Это извращенное изложение было направлено на то, чтобы заставить пару замолчать. На самом деле, в их заявлении, которое объявляет об их решении отойти от дел, ничего не говорится о частной жизни, и они подтверждают свое желание продолжать играть свою роль и выполнять общественные обязанности", — отмечает пресс-секретарь.

[ + – ] Принц Гарри и Меган Маркл Фото: Скриншот/CBS

Отметим, что в начале 2020 сын покойной принцессы Дианы и его возлюбленная объявили о сложении королевских обязанностей и переезде в США. Тогда они воспитывали единственного ребенка – сына Арчи. Однако в июне 2021 уже на территории другого континента у герцогских супругов родилась дочь Лилибет Диана, которую назвали в честь покойной матери принца Гарри и семейного прозвища его бабушки, королевы Елизаветы II.

[ + – ] Принц Гарри и Меган Маркл Фото: Instagram misanharriman

8 декабря 2022 на экраны вышли первые эпизоды скандального сериала герцога Сассекского и его возлюбленной. Оценив первые минуты проекта, в Букингемском дворце заявили, что принц Гарри и Меган Маркл снова врут.

Напомним, в Букингемском дворце герцогов Сассекских обвинили во лжи.

Также Фокус писал об отношении принца Гарри к своей супруге на публике.