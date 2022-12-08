Инсайдер рассказал об отношении принца Гарри к Меган Маркл на публике

Королевская пара накануне сходила на свидание с 1200 людьми.

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Стали известны подробности ночного свидания принца Гарри и Меган Маркл в Нью-Йорке. Об этом пишет Page Siх.

Герцоги Сассекские накануне вместе появились на гала-концерте.

Участник церемонии вручения наград Ripple of Hope Awards 2022 сказал изданию, что сын короля Карла III сказал толпе: "Это наше вечернее свидание, поэтому благодарю всех, что поделились с нами вашим свиданием".

Другой источник рассказал о шутке принца Гарри: "Он пошутил, что сначала думал, что они устраивают свидание… поскольку они мало гуляют с годовалым и трехлетним ребенком. Он не догадывался, что они поделятся им с 1200 людьми, он сказал: "Спасибо, что пришли на наше вечернее свидание.

[ + – ] Принц Гарри и Меган Маркл с сыном

Другой инсайдер Page Six рассказывает, что герцог Сассекский выглядел очень влюбленным и, кажется, просто обожает свою жену.

"Он не мог перестать смотреть на нее всю ночь. Она тоже не могла сдержать улыбки", — добавляет источник.

По словам принца Гарри, его всегда вдохновляет жена.

Герцог и герцогиня Сассекские прибыли на свое "свидание" в дождливый Нью-Йорк, а "по дороге Гарри держал зонтик для Меган".

[ + – ] Меган Маркл Фото: Getty

Он тоже держал Меган за руку, когда они шли по красной дорожке. Герцоги не останавливались для интервью.

Другой наблюдатель на гала-концерте рассказал о паре для Page Six: "Она очень серьезная, но очаровательная. Он полностью в ее плену. Она освободила его от королевской жизни".

Напомним, герцогов Сассекских снова обвиняют в публичной лжи.

Также Фокус писал об образе Меган Маркл с кольцом принцессы Дианы.