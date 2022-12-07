Меган Маркл в кольце принцессы Дианы и платье Louis Vuitton скопировала образ Кейт Миддлтон

Принц Гарри и Меган получили награду за противостояние расизму в королевской семье.

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Меган Маркл много в чем повторила недавний нашумевший образ Кейт Миддлтон, появившись в отеле Hilton Midtown на ужине на Ripple of Hope Gala в Нью-Йорке в белом платье от Louis Vuitton, полностью обнажившем ее плечи, а также с пикантным разрезом до бедер.

По информации Vogue, белое платье герцогини было единственным в своем роде нарядом, созданным для нее креативным директором Louis Vuitton Николя Гескьером.

Образ она дополнила объемным черным клатчем Givency и длинными золотыми серьгами. Волосы герцогиня Сассекская собрала в низкий пучок.

Что касается украшений, то жена принца Гарри надела одно из любимых колец покойной принцессы Дианы с аквамарином изумрудной огранки, которое оценивается примерно в 90 000 долларов. Оно было подарено Меган ее супругом. Впервые она появилась в нем на свадьбе в 2018 году, а затем во время путешествия в Тонгу в октябре того же года. Огромный аквамарин был заказан британским ювелиром Asprey покойной принцессой Дианой в начале 1990-х годов.

Принцесса Уэльская впервые надела потрясающее кольцо в 1996 году во время поездки в Австралию, а в 1997 году она была сфотографирована с кольцом на частном просмотре и приеме в Christies в поддержку Aid Crisis Trust.

Меган и Гарри, которые всегда подчеркивают, что выступают за экологию и сохранение ресурсов планеты, приехали на мероприятие в колонне из трех внедорожников в сопровождении пяти охранников, а перед этим прилетели в Нью-Йорк частным самолетом.

На вечеринке, билет на которую стоил до миллиона долларов, герцоги Сассекские получили награду в области прав человека от Фонда прав человека Роберта Ф. Кеннеди за "героическую" позицию против расизма в королевской семье.

Появление Сассексов на публике произошло через день после выхода трейлера сериала "Гарри и Меган" от Netflix, который уже собрал на YouTube сотни тысяч дизлайков. Королевские фанаты ополчились на пару за то, что Гарри "присвоил" себе мать принцессу Диану, а также выявили факты лжи, на которую пошли Меган и ее супруг ради большего резонанса.

Поклонники Виндзоров уже призывают короля Карла III лишить младшего сына и его супругу титулов.