Арендованное платье и колье принцессы Дианы. Кейт Миддлтон поразила публику новым образом

Аренда платья обошлась принцессе Уэльской в 90 долларов, а сам наряд стоит 525 долларов.

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В Бостоне в MGM Music Hall состоялась церемония награждения лауреатов экологичной премии Earthshot Prize, основанной в прошлом году принцем Уильямом, и королевой вечера, безусловно, стала принцесса Уэльская Кэтрин, которая в очередной раз смогла удивить даже самых притязательный модных критиков безупречным образом.

На мероприятии Ее Королевское Высочество появилась в яблочно-зеленом приталенном макси-платье Sabina в пол из трикотажа стрейч от Solace London за 525 долларов, взятое напрокат на платформе HURR за 90 долларов. HURR является пионером в реализации экономики совместного потребления, благодаря которой одежду можно многократно перерабатывать, переделывать и надевать повторно для различных мероприятий.

Наряд идеально сидел на Кейт Миддлтон, подчеркивал талию, оголял плечи и имел высокий разрез.

Образ Кэтрин дополнила колье с изумрудами, которое ранее принадлежало ее покойной свекрови принцессе Диане. Ожерелье, подаренное королеве Марии в 1911 году дамами Индии, позже Елизавета II передарила своей первой невестке. Также она надела пару серьг от Аsprey London с изумрудами и бриллиантами Halo из платины за 11 375 долларов.

Из обуви Кейт выбрала пару блестящих туфлей на шпильке от Gianvito Rossi.

Волосы принцесса Уэльская распустила, завив их в локоны и сделав косой пробор, а макияж был с акцентом на глаза.

Выбрав "экологичный" цвет, жена принца Уильяма не только сделала заявление своим нарядом, но и очертила будущее модной индустрии. В прошлом году мода на аренду пережила бум, и многие другие члены королевской семьи, в том числе леди Амелия Виндзор, выступали за более продуманный подход к одежде.

В преддверии мероприятия королевская чета сообщила, что они внедрили множество "зеленых" мер для церемонии награждения, начиная от дресс-кода, предполагавшего ношение "старых" нарядов, и заканчивая использованием не красной дорожки, а зеленой, которая ранее уже фигурировала на церемониях.

Перед тем, как гости прибыли на гала-концерт, им были даны экологические советы и правила, которым нужно следовать, а гостям предложили "рассмотреть свою одежду" для этого случая и выбрать ансамбли, которые можно использовать повторно или которые уже были куплены. В планы поездок для гостей также были включены экологические обновления: весь транспорт, используемый в Бостоне, был электрическим или гибридным, а любые "неизбежные" рейсы, которые были совершены, были "записаны, а воздействие CO2e рассчитано и сбалансировано".

На входе и на самом мероприятии представлено более трех акров растений, в том числе вечнозеленые и лиственные деревья, выращенные в Новой Англии, "все местные и выращенные на месте", по словам нового генерального директора Earthshot Ханны Джонс, бывшего первого директора по устойчивому развитию Nike.

Все цветы были выращены на месте в радиусе 100 миль от MGM Music Hall в Бостоне. Большинство из них представляют собой растения с корневым комом, завернутые в мешковину, чтобы оставаться как можно более зелеными, и после выставки они будут переданы в дар местной общественной организации.

Студии BBC, которые организуют мероприятие и выиграли BAFTA за прошлогоднее шоу, наняли всего 10 сотрудников из 150 человек.

Премия Earthshot Prize ежегодно присуждается пяти победителям за их вклад в защиту окружающей среды. Впервые он был присужден в 2021 году, и его планируется проводить ежегодно до 2030 года. Каждый победитель получает грант в размере 1 миллиона фунтов стерлингов на продолжение своей экологической работы.

Среди тех, кто вручал награды, были оскароносный актер Рами Малек, звезда фильмов "Один дома" и "Бухта Шитта" Кэтрин О'Хара, а также экоактивистка и звезда "Большой маленькой лжи" Шейлин Вудли.

Напомним, ранее Кейт Миддлтон в рамках визита в США посетила Гарвард, а также вместе с мужем сходила на баскетбольный матч.