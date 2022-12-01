Кейт Миддлтон надела на баскетбольный матч в Бостоне винтажный жакет Chanel

Принц Уильям и Кейт Миддлтон внимательно наблюдали за игрой, о чем-то активно переговариваясь.

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Принц и принцесса Уэльские, которые сейчас находятся с визитом в США, неожиданно появились на баскетбольном матче между командами Boston Celtics и Miami Heat, сообщает Hello.

На спортивной арене TD Garden Кейт Миддлтон появилась в винтажном синем твидовом жакете от Chanel, в котором уже выходила ранее в свет, а образ дополнила черными классическими брюками и замшевыми туфлями-лодочками. Принц Уильям надел темный костюм и рубашку.

Диктор стадиона показал Кейт и Уильяма на большом экране, и 20-тысячная публика поприветствовала высокопоставленных гостей, которые сидели рядом с избранным губернатором Массачусетса Маурой Хили, мэром Бостона Мишель Ву, легендой "Селтикс" Томасом "Сэтчем" Сандерсом и владельцами обеих команд с их супругами.

[ + – ] На стадионе Кейт Миддлтон появилась в винтажном блейзере Chanel Фото: Getty

Принц и принцесса внимательно следили за игрой, о чем-то активно переговариваясь. Отметим, что перед началом игры члены королевской семьи встретились с членами "семьи Селтикс", в том числе с представителями Фонда Boston Celtics Shamrock, который занимается массовыми программами и стратегическим финансированием местных организаций, обслуживающих уязвимые или нуждающиеся группы населения.

Пара присутствовала на игре до самого окончания, а после матча пожала руки фанатам и фотографировались с ними.

Напомним, Кейт Миддлтон выбрала для полета в США костюм от своего любимого дизайнера и сразу задала тон визиту.