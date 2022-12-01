Кейт Миддлтон прилетела в Бостон в костюме от любимого дизайнера за 87 тыс. грн

Принцесса Уэльская с первых минут в США продемонстрировала деловой настрой.

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Принц и принцесса Уэльские впервые с 2014 года и первый раз после смерти королевы Елизаветы II отправились с визитом в США. Пара прилетела в Бостон, где запланированы ряд мероприятий, прежде чем 2 декабря состоится награждение лауреатов премии Earthshot Prize, основанной принцем Уильямом в прошлом году.

Кейт Миддлтон с первых минут показала деловой настрой, спустившись с трапа самолета в элегантном темно-синем костюме от британского дизайнера Alexander McQueen за 1960 фунтов стерлингов (87 тыс. грн) Блейзер стоимостью 1490 фунтов стерлингов, изготовленный из структурированного крепа, создает облегающий и подчеркивающий фигуру силуэт благодаря угловатым карманам и острым мягким плечам.

[ + – ] Принц и принцесса Уэльские в аэропорту Бостона Фото: Getty

Принцесса Уэльская явно любит этот дизайн, поскольку точно в таком же ансамбле, но белого цвета, была во время королевского тура на Ямайку в марте и в розовом в июне, когда встречалась с членами правительства. Образ она дополнила водолазкой в тон и замшевыми туфлями Gianvito Rossi "Gianvito 105".

[ + – ] Кейт Миддлтон в костюме Alexander McQueen на Ямайке Фото: Getty Images [ + – ] Принцесса Уэльская на встрече с министрами тоже в наряде от Alexander McQueen Фото: Getty Images

Что касается украшений, то жена принца Уильяма выбрала серьги с сапфирами и бриллиантами своей покойной свекрови принцессы Дианы. Примечательно, что Диана надела серьги с шелковым платьем Dior – тоже темно-синего цвета – во время одного из своих последних визитов в Америку, на Met Gala в Нью-Йорке в 1996 году.

Тем временем эксперты гадают, встретятся ли высокопоставленные члены королевской семьи с принцем Гарри и Меган Маркл, ведь отношения между братьями очень прохладные. Недавно стало известно, что Меган пригласила Кейт Миддлтон в эфир своего подкаста.