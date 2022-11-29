Меган Маркл пригласила Кейт Миддлтон сняться в своем подкасте

Королевские персоны могут обсудить секреты совмещения работы, семьи и личной жизни.

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Герцогиня Сассекская Меган Маркл пригласила сняться в своем подкасте Кейт Миддлтон. Об этом пишет Рinkvilla.

Как известно, во время последнего визита в Европу жена принца Гарри пригласила принцессу Уэльскую поучаствовать в записи ее подкаста "Архетипы".

"Пока Меган гостила в Виндзоре в коттедже, она обратилась к принцессе Уэльской с просьбой появиться в будущем эпизоде "Архетипов"", — рассказывает королевский эксперт.

Сообщается, что жены сыновей принцессы Дианы и короля Карла III могут обсудить, как поддерживать баланс между работой, семьей и личной жизнью.

Впрочем, официально королевские персоны не подтвердили слухи в Сети.

[ + – ] Кейт Миддлтон и Меган Маркл Фото: Getty Images

Отметим, что в конце августа 2022 Меган Маркл запустила собственный подкаст на Spotify, гостями которого уже стали Серена Уильямс, Пэрис Хилтон и другие знаменитости.

[ + – ] Кейт Миддлтон и Меган Маркл с супругами Фото: Getty Images

Раньше между королевскими персонами были довольно напряженные отношения. Особенно после перееда принца Гарри и Меган Маркл в США в начале 2020. Во время похорон королевы Елизаветы II супругам пришлось снова встретиться и провести несколько приватных ужинов в Лондоне.

Напомним, Меган Маркл отправилась готовить обеды для бездомных.

Также Фокус писал о детском прозвище Меган Маркл, которым ее до сих пор называет мама.