Меган Маркл пригласила Кейт Миддлтон сняться в своем подкасте
Королевские персоны могут обсудить секреты совмещения работы, семьи и личной жизни.
Герцогиня Сассекская Меган Маркл пригласила сняться в своем подкасте Кейт Миддлтон. Об этом пишет Рinkvilla.
Как известно, во время последнего визита в Европу жена принца Гарри пригласила принцессу Уэльскую поучаствовать в записи ее подкаста "Архетипы".
"Пока Меган гостила в Виндзоре в коттедже, она обратилась к принцессе Уэльской с просьбой появиться в будущем эпизоде "Архетипов"", — рассказывает королевский эксперт.
Сообщается, что жены сыновей принцессы Дианы и короля Карла III могут обсудить, как поддерживать баланс между работой, семьей и личной жизнью.
Впрочем, официально королевские персоны не подтвердили слухи в Сети.
Отметим, что в конце августа 2022 Меган Маркл запустила собственный подкаст на Spotify, гостями которого уже стали Серена Уильямс, Пэрис Хилтон и другие знаменитости.
Раньше между королевскими персонами были довольно напряженные отношения. Особенно после перееда принца Гарри и Меган Маркл в США в начале 2020. Во время похорон королевы Елизаветы II супругам пришлось снова встретиться и провести несколько приватных ужинов в Лондоне.
Напомним, Меган Маркл отправилась готовить обеды для бездомных.
Также Фокус писал о детском прозвище Меган Маркл, которым ее до сих пор называет мама.