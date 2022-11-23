Меган Маркл рассказала, каким детским прозвищем мать называет ее до сих пор

Оказалось, что даже сейчас Дория Рэгланд зовет дочь "своим цветочком".

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41-летняя Меган Маркл раскрыла милое детское прозвище, которым ее мать Дориа Рэгланд до сих пор ее называет. Об этом пишет Daily Mail.

В своем подкасте "Архетипы", обсуждая важность прозвищ с актрисой Микаэлой Дж. Родригес, герцогиня Сассекская призналась, что мать до сих пор зовет ее "своим маленьким цветочком".

Меган рассказала, что ей очень нравится это прозвище.

[ + – ] Меган Маркл и Дория Рэгланд Фото: The Royal Family

Но Микаэла отметила, что часто детские прозвища влияют на жизнь взрослых людей, особенно, если они не слишком приятные.

"В детстве вы придумываете прозвища, но не знаете, какое влияние они оказывают на других людей", — сказала она.

"Моя мама называла меня Бампер, когда я была ребенком, она до сих пор оговаривается и называет меня так сегодня. Но это даже мило ", — рассказала актриса.

Меган со смешком вставила: "Да, именно так. Моя мама до сих пор называет меня Цветочком. И мне это нравится. Я буду 41-летним маминым цветочком".

Впервые о прозвище Маркл упомянул ее дядя Джозеф Джонсон еще в 2019 году. Он рассказал о дне, когда Дория узнала, что Меган помолвлена ​​​​с принцем Гарри.

"Все мы были просто очень, очень ошеломлены и потрясены. Особенно Дория. Она была так взволнована. Она только сказала: "Мой маленький цветочек! Как это может быть правдой? Мой цветочек будет принцессой!", — рассказал дядя Маркл.

Ранее в этом году выяснилось, что 66-летняя Дория даже сделала татуировку в виде цветка на руке.

Напомним, ранее стало известно, когда в эфир выйдет документальный сериал Меган Маркл и принца Гарри. Это произойдет уже 8 декабря 2022 года, и, как подозревают критики, сериал окончательно разрушит отношениями между герцогами Сассекскими и королевской семьей.