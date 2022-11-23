Названа дата выхода документального сериала принца Гарри и Меган Маркл

Как уже отмечалось, релиз проекта окончательно разрушит отношения герцогов Сассекских с королевской семьей Великобритании.

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Названа окончательная дата выхода сериала принца Гарри и Меган Маркл. Об этом сообщает Page Six.

Как известно, релиз документального проекта герцогских супругов состоится уже 8 декабря 2022. Сначала королевский сын и американская актриса планировали назвать свой сериал "Главы", однако впоследствии передумали и держат в секрете новое название проекта от Netflix.

Однако, как сообщалось ранее, релиз сериала окончательно разрушит отношения герцогов Сассекских с королевской семьей Великобритании, ведь они планируют рассказать все детали своей жизни в Букингемском дворце.

[ + – ] Меган Маркл и принц Гарри

В сентябре 2020 супруги заключили соглашение со стриминговым сервисом на дальнейшее сотрудничество. Выход скандального проекта долго откладывали из-за смерти королевы Елизаветы и споров вокруг 5-го сезона сериала "Корона".

[ + – ] Меган Маркл и принц Гарри Фото: Getty Images

После смерти бабушки принц Гарри и Меган Маркл могли вернуться к исполнению королевских обязанностей, как сообщали западные таблоиды. Однако пока этого не произошло, а также новоиспеченный король Великобритании Карл III не спешит предоставить детям герцогских супругов титулы принца и принцессы.

Напомним, принца Гарри и Меган Маркл планируют лишить королевских титулов.

Также Фокус писал о громкой ссоре принца Гарри и Меган Маркл на публике.