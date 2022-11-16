Меган Маркл и принц Гарри громко поссорились на публике, – СМИ

Супруги рассорились, и принц Гарри ушел из ресторана незадолго до конца трапезы.

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Слухи о том, что в семье принца Гарри и Меган Маркл не все гладко, звучат все громче. Более того, недавно пара дала повод судачить о проблемах в их браке, устроив публичную ссору в ресторане The Dutchess в горном городке Охаи (штат Калифорния), куда отправились на ужин без детей, пишет New Idea со ссылкой на свои источники.

По словам инсайдера, сначала герцоги Сассекские мило болтали, заказав цыпленка тандури. Они обсуждали детей, школу и выборы в США. В какой-то момент что-то случилось, и разговор резко испортился. Супруги начали спорить и разговаривать на повышенных тонах, и вдруг Гарри ближе к концу трапезы встал и ушел, оставив жену за столом. Вместе с ними ужинали их коллеги и друзья, которых ошеломила выходка принца.

"The Dutchess – довольно интимное место, где трудно не заметить, что люди за соседним столиком ссорятся. Охаи – место, где любят знаменитостей, но было неожиданно увидеть их там, учитывая, что у них за дверью есть все лучшие рестораны Санта-Барбары", – рассказал журналистам источник.

Человек из окружения герцогов говорит, что ссора в ресторане – всего лишь последняя из длинного списка перепалок, которые у пары были после пары беспокойных недель.

"Они в стрессе – у них скоро выходит несколько больших проектов, и Гарри, которого всегда любила публика, особенно нервничает из-за того, как его примут, учитывая, что он, кажется, потерял свое золотое чутье. Тем временем Меган зациклена на семье Гарри и на том, позволят ли они ее детям иметь и использовать свои королевские титулы. Для Гарри это наименьшая из его проблем, и ему надоело говорить об этом, когда происходят более важные дела. Если бы она заговорила о титулах принца и принцессы для Арчи и Лили, особенно публично в маленьком городке, где сплетни распространяются со скоростью лесного пожара, нет сомнений, что он бы разозлился", – объяснил инсайдер.

Ранее в СМИ циркулировали слухи, что каждый из супругов уже консультируется с юристами по поводу вопросов, которые могут возникнуть при разводе, однако сами герцоги Сассекские никак не комментируют эту информацию.

Напомним, названа дата выхода мемуаров принца Гарри. По мнению обозревателей, в Букингемском дворце с тревогой ожидают публикации книги, хотя сам автор отредактировал некоторые моменты после смерти Елизаветы II.