Меган Маркл і принц Гаррі голосно посварилися на публіці, – ЗМІ

Подружжя посварилося, і принц Гаррі пішов із ресторану незадовго до кінця трапези.

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Чутки про те, що в родині принца Гаррі та Меган Маркл не все гладко, звучать дедалі голосніше. Крім того, нещодавно пара дала привід пліткувати про проблеми в їхньому шлюбі, влаштувавши публічну сварку в ресторані The Dutchess у гірському містечку Охаї (штат Каліфорнія), куди вони вирушили на вечерю без дітей, пише New Idea з посиланням на свої джерела.

За словами інсайдера, спочатку герцоги Сассекські мило балакали, замовивши курча тандурі. Вони обговорювали дітей, школу та вибори в США. Якоїсь миті щось трапилося, і розмова різко зіпсувалася. Подружжя почало сперечатися та розмовляти на підвищених тонах, і раптом Гаррі ближче до кінця трапези встав і пішов, залишивши дружину за столом. Разом із ними вечеряли їхні колеги та друзі, яких приголомшила витівка принца.

"The Dutchess — досить інтимне місце, де важко не помітити, що люди за сусіднім столиком сваряться. Охаї — місце, де люблять знаменитостей, але було несподівано побачити їх там, враховуючи, що в них за дверима є всі найкращі ресторани Санта-Барбари", — розповіло журналістам джерело

Людина з оточення герцогів каже, що сварка в ресторані — лише остання з довгого списку перепалок, які в пари були після пари неспокійних тижнів.

"Вони в стресі — у них скоро виходить кілька великих проєктів, і Гаррі, якого завжди любила публіка, особливо нервує через те, як його приймуть, враховуючи, що він, здається, втратив своє золоте чуття. Водночас Меган зациклена на сім'ї Гаррі та на тому, чи дозволять вони її дітям мати й використовувати свої королівські титули: для Гаррі це найменша з його проблем, і йому набридло говорити про це, коли відбуваються важливіші справи, якби вона заговорила про титули принца та принцеси для Арчі та Лілі, особливо публічно в маленькому містечку, де плітки поширюються зі швидкістю лісової пожежі, немає сумнівів, що він розлютився б", — пояснив інсайдер.

Раніше в ЗМІ циркулювали чутки, що кожне з подружжя вже консультується з юристами щодо питань, які можуть виникнути під час розлучення, проте самі герцоги Сассекські ніяк не коментують цю інформацію.

Нагадаємо, названо дату виходу мемуарів принца Гаррі. На думку оглядачів, у Букінгемському палаці з тривогою чекають на публікацію книги, хоча сам автор відредагував деякі моменти після смерті Єлизавети ІІ.