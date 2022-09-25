Принц Гаррі внесе правки до своїх мемуарів після смерті королеви

Перша з трьох книг мала вийти вже 24 листопада, проте тепер термін її друку може затягнутися.

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38-річний принц Гаррі поставив на паузу вихід мемуарів вартістю 40 мільйонів доларів після похорону його бабусі, королеви Єлизавети II. Він побоюється, що раніше викладена інформація "може бути не надто добре прийнята" після її смерті, і вирішив трохи пом'якшити викладене, повідомляє The Mail on Sunday.

Мемуари, які, на думку оглядачів, можуть завдати шкоди британській монархії, були підписані та готові до випуску восени, але тепер герцог попросив зробити деякі істотні зміни. Його прохання можна розглядати як знак того, що він готовий зайняти більш примирливу позицію стосовно решти королівської сім'ї, але це може створити серйозні проблеми для його видавців.

"Гаррі поставив хрест на роботі. Він прагне витонченості у світлі смерті королеви, її похорону та сходження на престол його батька Чарльза... У книзі можуть бути речі, які могли б виглядати не так добре, якби вони вийшли так скоро після цих подій. Він хоче, щоб розділи були змінені зараз. Це в жодному разі не повна переробка. Він відчайдушно хоче внести зміни. Але може бути надто пізно", — розповів інсайдер журналістам.

При цьому він підкреслив, що простору для маневру у Гаррі не так багато, враховуючи отриманий ним семизначний аванс.

Видавництво Penguin Random House вже зажадало переписати книгу після того, як перший варіант почали вважати "надто уразливим" і таким, що приділяв занадто багато уваги проблемам психічного здоров'я.

Також залишається відкритим питання, чи перегляне Гаррі розділи, де розповідає про свою дружину Меган Маркл. Річ у тому, що зовсім недавно вийшла книга "Придворні: прихована сила за короною" авторства Валентина Лоу, де він зробив низку скандальних одкровень про герцогині Сассекської. Зокрема, вона скаржилася на публічні заходи та візити, кажучи: "Не можу повірити, що мені не платять за це", знущалася з персоналу, доводячи деяких до сліз, і говорила, що "не моя робота няньчитися з людьми", а колишні Співробітники герцогів продовжували називати себе "Клубом тих, хто вижив у Сассексів" і описували Меган як "закохану соціопатку".

Лоу пише про те, що Гаррі боявся, що він "стане непотрібним", коли його племіннику принцу Джорджу — другому в черзі на престол — виповниться 18 років, а також про те, що за шість місяців до того, як було оголошено про її заручини з Гаррі, Меган сказала палацовому помічнику: "Ми знаємо, що скоро я стану одним з ваших босів".

Що стосується мемуарів Гаррі, то над власною книгою він почав працювати торік, заявивши, що писатиме "не як принц, яким народився, а як людина, якою став".

Офіційно дату випуску першої книги не оголошено, але американські джерела припускають, що видавці захочуть, щоб вона з'явилася в магазинах до Дня Подяки 24 листопада, бажаючи заробити на ній під час різдвяних ярмарків. У заяві, видавництво Penguin Random House описало мемуари королівської особи як "потаємні та щирі мемуари", пообіцявши, що "принц Гаррі запропонує чесний та захопливий особистий портрет".

Видавці додали, що книга охоплюватиме "життя Гаррі в очах громадськості з дитинства до наших днів, включаючи його відданість службі, військовий обов'язок, який двічі приводив його на передову в Афганістані, і радість, яку він знайшов у житті". Автору вже заплатили аванс у розмірі 20 мільйонів доларів за першу із трьох книг у межах угоди на суму 40 мільйонів доларів.

Нагадаємо, принц Гаррі посварився з батьком у день смерті королеви. Понад те, він і його дружина Меган були люті через рішення Карла III щодо їхніх дітей.