Принц Гарри внесет правки в свои мемуары после смерти королевы

Первая из трех книг должна была выйти уже 24 ноября, однако теперь срок ее печати может затянуться.

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38-летний принц Гарри поставил на паузу выход мемуаров стоимостью 40 миллионов долларов после похорон его бабушки, королевы Елизаветы II. Он опасается, что ранее изложенная информация "может быть не слишком хорошо принята" после ее смерти, и решил немного смягчить изложенное, сообщает The Mail on Sunday.

Мемуары, которые, по мнению обозревателей, могут нанести вред британской монархии, были подписаны и готовы к выпуску осенью, но теперь герцог попросил внести некоторые существенные изменения. Его просьбу можно рассматривать как знак того, что он готов занять более примирительную позицию по отношению к остальной части королевской семьи, но это может создать и серьезные проблемы для его издателей.

"Гарри поставил крест на работе. Он жаждет утонченности в свете смерти королевы, ее похорон и восшествия на престол его отца Чарльза… В книге могут быть вещи, которые могли бы выглядеть не так хорошо, если бы они вышли так скоро после этих событий. Он хочет, чтобы разделы были изменены сейчас. Это ни в коем случае не полная переделка. Он отчаянно хочет внести изменения. Но может быть слишком поздно", – рассказал инсайдер журналистам.

При этом он подчеркнул, что простора для маневра у Гарри не так уж и много, учитывая полученный им семизначный аванс.

Издательство Penguin Random House уже потребовало переписать книгу после того, как первый вариант был сочтен "слишком обидчивым" и уделял слишком много внимания проблемам психического здоровья.

Также остается открытым вопрос, пересмотрит ли Гарри разделы, в которых рассказывает о своей жене Меган Маркл. дело в том, что совсем недавно вышла книга "Придворные: скрытая сила за короной" авторства Валентина Лоу. где он сделал ряд скандальных откровений о герцогине Сассекской. В частности, она жаловалась на публичные мероприятия и визиты, говоря: "Не могу поверить, что мне не платят за это", издевалась над персоналом, доводя некоторых до слез, и говорила, что "не моя работа нянчиться с людьми", а бывшие сотрудники герцогов продолжали называть себя "Клубом выживших у Сассексов" и описывали Меган как "самовлюбленного социопата".

Лоу пишет о том, что Гарри боялся, что он "станет ненужным", когда его племяннику принцу Джорджу – второму в очереди на престол – исполнится 18 лет, а также о том, что за шесть месяцев до того, как было объявлено о ее помолвке с Гарри, Меган сказала дворцовому помощнику: "Мы оба знаем, что скоро я стану одним из ваших боссов".

Что касается мемуаров Гарри, то над собственной книгой он начал работать в прошлом году, заявив, что будет писать "не как принц, которым родился, а как человек, которым стал".

Официально дата выпуска первой книги не объявлена, но американские источники предполагают, что издатели захотят, чтобы она появилась в магазинах ко Дню Благодарения 24 ноября, желая заработать на ней во время рождественских ярмарок. В заявлении, издательство Penguin Random House описало мемуары королевской особы как "сокровенные и искренние мемуары", пообещав, что "принц Гарри предложит честный и увлекательный личный портрет".

Издатели добавили, что книга будет охватывать "жизнь Гарри в глазах общественности с детства до наших дней, включая его преданность службе, военный долг, который дважды приводил его на передовую в Афганистане, и радость, которую он нашел в жизни". Автору уже заплатили аванс в размере 20 миллионов долларов за первую из трех книг в рамках сделки на сумму 40 миллионов долларов.

Напомним, принц Гарри поссорился с отцом в день смерти королевы. Более того, он и его жена Меган были в ярости из-за решения Карла III относительно их детей.