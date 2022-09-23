"Он был в ярости": почему принц Гарри сильно поссорился с отцом в день смерти королевы

Противостояние между герцогами Сассекскими и их британскими родственниками продолжается.

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Принц Гарри не остался на ужин с отцом, королем Карлом III, и своим братом принцем Уильямом в Балморале после смерти королевы 8 сентября после того, как монарх запретил ему взять с собой жену, Меган Маркл, мотивировав это тем, ее присутствие "неуместно", пишет The Sun.

Сообщается, что герцог Сассекский хотел, чтобы его жена присоединилась к нему, когда члены королевской семьи в спешке ехали в шотландское поместье, чтобы попрощаться с Ее Величеством, когда ее самочувствие резко ухудшилось. Однако, по информации СМИ, новый король Великобритании позвонил своему младшему сыну и попросил оставить супругу дома.

Такая просьба короля разозлила Гарри, и он пререкался с отцом, в результате чего пропустил рейс, на котором Уильям и их дяди Эндрю и Эдвард отправились в Шотландию, а вместе с ним – и возможность попрощаться. Утверждается, что в последовавшей ссоре, во время которой Гарри боролся за то, чтобы убедить отца позволить Меган поехать с ним, герцог не успел на самолет.

Он был так зол, что отказался ужинать в тот вечер с Чарльзом, Уильямом и королевой-консортом Камиллой. Вместо этого Гарри поел с герцогом Йоркским, а также с графом и графиней Уэссекскими

"Гарри был так занят, пытаясь привезти Меган в Балморал и ругаясь со своей семьей, что пропустил рейс. У Чарльза было открытое приглашение Гарри пообедать с ним, когда он будет в деревне. Но Гарри был так взбешен, что отказался есть с отцом и братом. Это было грубое оскорбление. И он уехал из Балморала при первой же возможности, чтобы успеть на первый коммерческий рейс обратно в Лондон", – цитируют журналисты источник.

На следующее утро герцог Сассекский первым уехал из Балморала в Абердин, где его видели садящимся на ранний рейс British Airways до Лондона.

Тем не менее во время траурных служб и прощания с королевой на государственных похоронах Меган присутствовала рядом со своим супругом. Эксперты по языку тела уже детально разобрали поведение пары, а также их взаимодействие с другими членами королевской семьи.

Во время похоронных торжеств стало известно о том, что Меган и Гарри разозлились на нового короля за то, что он не планирует дать их детям титулы принца и принцессы.