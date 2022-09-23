"Він був у люті": чому принц Гаррі сильно посварився з батьком у день смерті королеви

Протистояння між герцогами Сассекськими та їхніми британськими родичами триває.

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Принц Гаррі не залишився на вечерю з батьком, королем Карлом III, і своїм братом принцом Вільямом у Балморалі після смерті королеви 8 вересня після того, як монарх заборонив йому взяти з собою дружину, Меган Маркл, мотивувавши це тим, її присутність "недоречна", пише The Sun.

Повідомляється, що герцог Сассекський хотів, щоб його дружина приєдналася до нього, коли члени королівської родини поспіхом їхали до шотландського маєтку, щоб попрощатися з Її Величністю, коли її самопочуття різко погіршилося. Проте, за інформацією ЗМІ, новий король Великобританії зателефонував своєму молодшому синові та попросив залишити дружину вдома.

Таке прохання короля розлютило Гаррі, і він сперечався з батьком, внаслідок чого пропустив рейс, на якому Вільям та їхні дядьки Ендрю та Едвард вирушили до Шотландії, а разом з ним — і можливість попрощатися. Стверджується, що у сварці, під час якої Гаррі боровся за те, щоб переконати батька дозволити Меган поїхати з ним, герцог не встиг на літак.

Він був такий злий, що відмовився вечеряти того вечора з Чарльзом, Вільямом і королевою-консортом Каміллою. Натомість Гаррі поїв з герцогом Йоркським, а також з графом і графинею Уессекськими.

Гаррі був так зайнятий, намагаючись привезти Меган до Балморалу і лаючись зі своєю родиною, що пропустив рейс. Чарльз мав відкрите запрошення Гаррі пообідати з ним, коли він буде в селі. "Це була груба образа. І він виїхав із Балморалу за першої ж нагоди, щоб встигнути на перший комерційний рейс назад до Лондона", — цитують журналісти джерело.

Наступного ранку герцог Сассекський першим виїхав з Балморалу в Абердин, де його бачили, що сідає на ранній рейс British Airways до Лондона.

Проте під час жалобних служб та прощання з королевою на державному похороні Меган була присутня поруч зі своїм чоловіком. Експерти з мови тіла вже детально розібрали поведінку пари, а також їхню взаємодію з іншими членами королівської родини.

Під час похоронних урочистостей стало відомо, що Меган і Гаррі розлютилися на нового короля за те, що він не планує дати їхнім дітям титули принца та принцеси.