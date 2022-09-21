Експертка з мови тіла вказала на те, як змінилися стосунки Меган Марл та принца Гаррі

Критика пари в соцмережах через непротокольну поведінку подіяла на герцогів Сассекських.

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Поведінка Меган Маркл і принца Гаррі під час панахиди у Вестмінстерському абатстві 19 серпня привернула увагу тим, що пара не трималася за руки, як це було у Вестмінстер-холі і взагалі поводилася стосовно одне одного дещо відчужено. Свою оцінку побаченому дала експертка з мови тіла Катя Лойсал, поділившись спостереженнями у коментарі порталу 7Life.

Вона вважає, що явна зміна у поведінці пари могла бути реакцією на недавню різку критику з приводу їхніх публічних проявів прив'язаності.

Пара увійшла до церкви позаду принца Вільяма, принцеси Кейт, Шарлотти та Джорджа, зберігаючи "формальну дистанцію".

"Тоді, як більшість учасників процесії йшли, тримаючи руки з боків, похмура Меган тримала голову схиленою, опустивши очі і зчепивши руки перед собою, у жесті самозахисту, що вказує на рівень дискомфорту чи невпевненості і, можливо, на знак поваги", — зазначила Катя.

Пара зберегла "жорстку" формальну дистанцію, як тільки сіла, хоча вони трохи повернули свої тіла одне до одного і "наслідували" пози одне одного.

Експерт також вказала на інший момент у поведінці присутніх членів королівської родини, зазначивши, що зазвичай спокійна сім'я демонструвала ознаки "справжньої печалі та лиха".

Так, у принца Вільяма і Гаррі були стислі губи, похмурі брови, опущені повіки та помітне збільшення частоти моргання та ковтання, що вказує на те, що вони стримували сльози.

Їхній батько, король Карл III, також виявляв ознаки смутку. Він повторював заспокійливі жести під час панахиди, зокрема погладжував рукоятку свого меча і "розгойдувався вперед і назад".

"Загойдування часто спостерігається під час сильного психологічного стресу і є ефективним способом зниження занепокоєння та напруги, сприяє відчуттю спокою внаслідок стимуляції центру рівноваги", — пояснила Катя, зазначивши, що принці також розгойдувалися протягом усієї служби.

Раніше Лойсал вловила момент справжнього ставлення Кейт Міддлтон до Меган Маркл. Принцеса Уельська одним поглядом позбавила дружину принца Гаррі впевненості у собі.

Нагадаємо, принц Гаррі і Меган Маркл розлютилися через рішення Карла III не давати їх дітям королівські титули.