Эксперт по языку тела указала на то, как изменились отношения Меган Марл и принца Гарри

Критика пары в соцсетях из-за непротокольного поведения подействовала на герцогов Сассекских.

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Поведение Меган Маркл и принца Гарри во время панихиды в Вестминстерском аббатстве 19 августа привлекло к себе внимание тем, что пара не держалась за руки, как это было в Вестминстер-холле и вообще вела себя по отношению друг к другу несколько отчужденно. Свое оценку увиденному дала эксперт по языку тела Катя Лойсал, поделившись наблюдениями в комментарии порталу 7Life.

Она считает, что явное изменение в поведении пары могло быть реакцией на недавнюю резкую критику по поводу их публичных проявлений привязанности.

Пара вошла в церковь позади принца Уильяма, принцессы Кейт, Шарлотты и Джорджа, сохраняя "формальную дистанцию".

"В то время как большинство участников процессии шли, держа руки по бокам, мрачная Меган держала голову склоненной, опустив глаза и сцепив руки перед собой, в жесте самозащиты, указывающем на уровень дискомфорта или неуверенности и, возможно, в знак уважения", – отметила Катя.

Пара сохранила "жесткую" формальную дистанцию, как только села, хотя они немного повернули свои тела друг к другу и "подражали" позам друг друга.

Эксперт также указала на другой момент в поведении присутствовавших членов королевской семьи, отметив, что обычно спокойная семья демонстрировала признаки "подлинной печали и бедствия".

Так, у принца Уильяма и Гарри были сжатые губы, нахмуренные брови, опущенные веки и заметное увеличение частоты моргания и глотания, что указывает на то, что они сдерживали слезы.

Их отец, король Карл III, также проявлял признаки горевания. Он повторял умиротворяющие и успокаивающие жесты во время панихиды, в том числе поглаживал рукоятку своего меча и "раскачивался вперед и назад".

"Укачивание часто наблюдается во время сильного психологического стресса и является эффективным способом снижения беспокойства и напряжения, способствует ощущению спокойствия за счет стимуляции центра равновесия", – пояснила Катя, отметив, что принцы также раскачивались на протяжении всей службы.

Ранее Лойсал уловила момент подлинного отношения Кейт Миддлтон к Меган Маркл. Принцесса Уэльская одним взглядом лишила жену принца Гарри уверенности в себе.

Напомним, принц Гарри и Меган Маркл пришли в ярость из-за решения Карла III не давать их детям королевские титулы.