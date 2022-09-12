Експерт з мови тіла розібрав спільний вихід принців Гаррі та Вільяма з дружинами

Пари вперше з'явилася на публіці разом через довгий час.

Уперше за довгий час принц Вільям і Кейт Міддлтон з'явилися на публіці разом із принцом Гаррі та Меган Маркл. І хоча ходили чутки, що королівська родина не хоче бачити поряд із собою герцогиню Сассекську під час поминальних служб, а новий король Чарльз III не допустить скандальну особу на похорон Єлизавети II, четвірка з'явилася разом на прогулянці у Віндзорі.

За інформацією інсайдерів, скандальну пару запросив сам Вільям. Хоча раніше йшлося про те, що принц не має наміру бачитися з молодшим братом, поки той не опублікує обіцяні мемуари.

За повідомленням королівських інсайдерів, герцоги Сассекські повинні були приїхати в Балморал 8 вересня, щоб встигнути попрощатися з королевою, яка помирала, проте в останній момент візит Меган скасували, і Гаррі приїхав один.

Експерт із мови тіла Хесус Енріке Росас звернув увагу, як по-різному поводилися Сасекські та Кембриджські під час короткої прогулянки. Принц Гаррі та Меган Маркл трималися за руки, і принц поклав руку на спину дружині. Водночас принц Вільям і Кейт Міддлтон були стриманими в емоціях і просто йшли поряд одне з одним. Про це пише Daily Еxpress.

За словами експерта, Кетрін трималася впевненіше за Меган. Вільям був сильно пригнічений і відчував дискомфорт. Те саме можна сказати про Гаррі.

"Вільям кладе руку на краватку. Він ніби намагається захистити себе, йому некомфортно. Він має впевнений вигляд у багатьох відносинах, але робить той самий жест, що й Гаррі. Можна сказати, що він намагається налагодити контакт із Гаррі, щоб створити співчуття, але ви повинні дивитися на спільну мову тіла, тож у цьому випадку ми сприймемо це як захисну позицію", — зазначив Хесус Енріке Росас.

Експерт зазначив, що Вільям — дуже напружена людина. Як відомо, він особливо тяжко переживає втрату улюбленої бабусі, з якою вони були особливо близькі. Все це зчитувалося в його рухах під час прогулянки. Його руки були стиснуті в кулаки, і водночас його щелепи були напружені.

"Він намагався бути мостом між двома парами, але очевидно, що йому це не подобалося", — продовжує експерт.

Королівські пари йшли на відстані одна від одної. Вільям і Кейт розмовляли з людьми на одній стороні дороги, Гаррі та Меган — на іншій.

Фокус раніше писав про те, що Кейт Міддлтон змінила відтінок волосся.