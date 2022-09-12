Эксперт по языку тела разобрал совместный выход принцев Гарри и Уильяма с женами

Пары впервые появилась на публике вместе, спустя долгое время.

Впервые за долгое время принц Уильям и Кейт Миддлтон появились на публике вместе с принцем Гарри и Меган Маркл. И хотя ходили слухи, что королевская семья не хочет видеть рядом с собой герцогиню Сассекскую во время поминальных служб, а новый король Чарльз III не допустит скандальную особу на похороны Елизаветы II, четверка появилась вместе на прогулке в Виндзоре.

По информации инсайдеров, скандальную пару пригласил сам Уильям. Хотя ранее говорилось, что принц не намерен видеться с младшим братом, пока тот не опубликует обещанные мемуары.

По сообщению королевских инсайдеров, герцоги Сассекские должны были приехать в Балморал 8 сентября, чтобы успеть попрощаться с умирающей королевой, однако в последний момент визит Меган отменили, и Гарри приехал один.

Эксперт по языку тела Хесус Энрике Росас обратил внимание, как по-разному вели себя Сассекские и Кембриджские во время короткой прогулки. Принц Гарри и Меган Маркл держались за руки, и в какой-то момент принц положил руку на спину супруге. В то же время принц Уильям и Кейт Миддлтон были сдержанными в эмоциях и просто шли рядом друг с другом. Об этом пишет Daily exspress.

По словам эксперта, Кэтрин держалась увереннее Меган. Уильям был сильно подавлен и испытывал дискомфорт. То же самое можно сказать о Гарри.

"Уильям кладет руку на галстук. Он как будто пытается защитить себя, ему некомфортно. Он выглядит уверенным во многих отношениях, но делает тот же жест, что и Гарри. Можно сказать, что он пытается наладить контакт с Гарри, чтобы создать сочувствие, но вы должны смотреть на общий язык тела, так что в этом случае мы воспримем это как защитную позицию", — отметил Хесус Энрике Росас.

Эксперт отметил, что Уильям очень напряженный человек. Как известно, он особенно тяжело переживает утрату любимой бабушки, с которой они были особенно близки. Все это считывалась в его движениях во время погулки. Его руки были сжаты в кулаки, и в то же время его челюсти были напряжены.

"Он пытался быть мостом между двумя парами, но очевидно, что ему это не нравилось" — продолжает эксперт.

Королевские пары шли на расстоянии друг от друга. Уильям и Кейт разговаривали с людьми на одной стороне дороги, Гарри и Меган — на другой.

Фокус ранее писал о том, что Кейт Миддлтон изменила оттенок волос.