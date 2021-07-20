Принц Гарри решил заработать на мемуарах

Аванс за будущую книгу составит не менее 20 млн. долларов, при этом соавтор принца Гарри, писатель Дж. Р. Мерингер, получит в 20 раз меньше.

Герцог Сассекский расскажет о своей "непростой" жизни в мемуарах, которые будут опубликованы издательством Penguin Random House, ранее сотрудничавшим с Бараком и Мишель Обамами, сообщает Page Six.

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По информации издания, которое ссылается на свои источники, издатели заплатят принцу Гарри аванс в размере не менее $20млн. Средства, в будущем вырученные за книгу, внук королевы Елизаветы IIякобы собирается потратить на благотворительность. Будет ли аналогичным образом потрачен аванс, пока неизвестно.

Свои мемуары Гарри тайно писал на протяжении года. Его соавтором выступил писатель Дж. Р. Мерингер, однако его аванс за книгу составит существенно меньшую сумму – около миллиона долларов.

Издательство Penguin Random House знаменито тем, что его генеральный директор Маркус Доул в свое время курировал рекордную сделку на $65 млн по мемуарам Мишель Обамы "Становление", ставшей самой продаваемой книгой 2018 года. Только в первый день выхода было продано 725 000 экземпляров.

[ + – ] Книга Мишель Обамы "Становление" стала самой продаваемой книгой 2018 года

Объемные 768-страничные мемуары президента Обамы "Земля обетованная" были проданы 800 000 экземпляров в первый день ноября прошлого года.

Повторит ли книга герцога Сассекского успех бывшей президентской четы США, неизвестно, однако в издательстве очень рады подобному сотрудничеству.

"Все мы в Penguin Random House очень рады опубликовать литературные мемуары принца Гарри и пригласить его присоединиться к всемирно известным лидерам, иконам и творцам перемен, которые нам выпала честь опубликовать. Принц Гарри использовал свой необычайный жизненный опыт принца, солдата и знающего защитника социальных проблем, зарекомендовав себя в качестве мирового лидера, признанного за его смелость и открытость. Именно по этой причине мы рады опубликовать его честную и трогательную историю", – прокомментировали в Penguin Random House.

Полагают, что Гарри еще не закончил свои мемуары, которые будут опубликованы в конце 2022 года.

Напомним, нашумевшее интервью герцога и герцогини Сассекских Опре Уинфри, которое вышло в эфир 7 марта, оказалось в числе претендентов на статуэтку "Эмми" в категории "выдающийся документальный или специальный выпуск".