Принц Гаррі вирішив заробити на мемуарах

Аванс за майбутню книгу складе не менше 20 млн. доларів, при цьому співавтор принца Гаррі, письменник Дж. Р. Мерінгер, отримає в 20 разів менше.

Герцог Сассекський розповість про своє "непросте" життя в мемуарах, які будуть опубліковані видавництвом Penguin Random House, яке раніше співпрацював із Бараком і Мішель Обамами, повідомляє Page Six.

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За інформацією видання, яке посилається на свої джерела, видавці заплатять принцу Гаррі аванс у розмірі не менше $ 20 млн. Засоби, у майбутньому виручені за книгу, онук королеви Єлизавети II нібито збирається витратити на благодійність. Чи буде аналогічним чином витрачений аванс, поки невідомо.

Свої мемуари Гаррі таємно писав протягом року. Його співавтором виступив письменник Дж. Р. Мерінгер, проте його аванс за книгу складе значно меншу суму — близько мільйона доларів.

Видавництво Penguin Random House знамените тим, що його генеральний директор Маркус Доул свого часу курував рекордну угоду на $ 65 млн за мемуарами Мішель Обами "Становлення", які стали найбільш продаваною книгою 2018 року. Тільки в перший день виходу було продано 725 000 примірників.

[ + – ] Книга Мішель Обами "Становлення" стала найбільш продаваною книгою 2018 року

Обʼємні 768-сторінкові мемуари президента Обами "Земля обітована" були продані 800 000 примірників у перший день листопада минулого року.

Чи повторить книга герцога Сассекського успіх колишньої президентської пари США, невідомо, однак у видавництві дуже раді подібній співпраці.

"Всі ми в Penguin Random House дуже раді опублікувати літературні мемуари принца Гаррі та запросити його приєднатися до всесвітньо відомих лідерів, ікон і творців змін, роботи яких нам випала честь опублікувати. Принц Гаррі використовував свій надзвичайний життєвий досвід принца, солдата і захисника соціальних проблем, зарекомендувавши себе як світовий лідер, визнаний за його сміливість і відкритість. Саме з цієї причини ми раді опублікувати його чесну і зворушливу історію", — прокоментували в Penguin Random House.

Вважають, що Гаррі ще не закінчив свої мемуари, які будуть опубліковані в кінці 2022 року.

Нагадаємо, гучне інтервʼю герцога і герцогині Сассекських Опрі Уїнфрі, яке вийшло в ефір 7 березня, виявилося в числі претендентів на статуетку "Еммі" в категорії "видатний документальний або спеціальний випуск".