Интервью Меган и Гарри номинировали на "Эмми"

Общение Опры с членами королевской семьи Великобритании посмотрело более 17 миллионов человек во время премьерного эфира в США

Накануне,13 июля были объявлены номинанты на премию "Эмми-2021". В числе претендентов на статуэтку в категории "выдающийся документальный или специальный выпуск" оказалось нашумевшее интервью герцога и герцогини Сассекских Опре Уинфри, которое вышло в эфир 7 марта. Общение Опры с членами королевской семьи Великобритании посмотрело более 17 миллионов человек во время премьерного эфира в США, а на следующий день она транслировалась в Великобритании.

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[ + – ] Фрагмент сериала "Корона"

Проекты "Корона" и "Мандалорец" — флагманы по количеству номинаций. Они представлены в 24 категориях. Очевидно, проблемы в жизни британской королевской семьи волнуют зрителей. Эмма Коррин и Оливия Колман, исполнившие роли леди Дианы и королеву Елизавету II соответственно, номинированы на награду в категории "лучшая актриса в драматическом сериале". На награду "Лучший актер в драматическом сериале» претендуют: Стерлинг К. Браун ("Это мы"), Джош О"Коннор ("Корона"), Реге-Жан Пейдж ("Бриджертоны"), Билли Портер ("Поза") и Мэттью Риз ("Перри Мейсон").

За звание "Лучший драматический сериал" будут бороться "Пацаны", "Бриджертон", "Страна Лавкрафта", "Поза", "Корона", "Мандалорианец", а также "Это мы" и "Рассказ служанки".

[ + – ] Фрагмент сериала "Ход королевы"

На награду в номинации "Лучший комедийный сериал" претендуют "Эмили в Париже", "Метод Комински", "Кобра Кай", "Бортпроводница", "Тед Лассо", "Черная комедия", "Pen 15" и "Хитрости". А право назваться лучшим мини-сериалом оспаривают: "Ход королевы", "Я могу уничтожить тебя", "Мейр из Исттауна", "Подземная железная дорога" и "WandaVision".