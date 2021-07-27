Мемуари принца Гаррі: королівська сім'я вважає, що його книга зашкодить британській монархії

Однак, персонал палацу, який працював з Гаррі і його дружиною, вважає, що завдяки книзі вони зможуть подати на герцогів Сассекських у суд

Кілька днів тому стало відомо, що 36-річний принц Гаррі підписав контракт з видавництвом Penguin Random House на випуск чотирьох книг про своє життя в королівській родині. Виявилося, що прийдешнім опусом вельми стурбовані при дворі і вважають, що мемуари принца поставлять "монархію під загрозу". Про це пише Daily Mail.

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Перша частина мемуарів повинна вийти вже в наступному році. Причому представник Гаррі минулого тижня сказав, що "доходи" від першої книги підуть на благодійність, але досі не вдалося прояснити, чи буде це поширюватися на будь-який аванс, виплачений до публікації, чи на доходи від трьох інших книг.

[ + – ] Принц Гаррі кілька років тому

Усього контракт Гаррі і видавництва коштував останньому 18 мільйонів доларів. Саме стільки заплатили принцу за його мемуари, а також за "Книгу про здоров'я", що незабаром напише Меган Маркл.

З чуток, співробітники Букінгемського палацу пережили "гнів і розчарування", побачивши занепокоєння Єлизавети II з приводу виходу мемуарів онука. Подейкують, що ця новина сильно засмутила королеву, яка ще не оговталася від втрати свого чоловіка принца Філіпа.

"У королівської сім'ї є реальні побоювання, що вихід книг може дестабілізувати монархію і підірвати репутацію принца Чарльза в перехідний період, коли він повільно готується успадкувати престол", — повідомили джерела при дворі.

Публічних коментарів члени королівської сім'ї не дають, так само, як і співробітники палацу. Але відомо, що принцеси Беатріс і Євгенія підтримують свого бунтівного кузена. І в його рішенні написати мемуари теж.

"Вони вважають, що відверті висловлювання Гаррі могли бути спровоковані тим, що раніше його голос і думки рідко були почуті в королівській родині. Гаррі вважався "жартівником" у сім'ї, і сім'я щоразу "закатувала очі", коли він висловлювався з якихось серйозних питань", — зазначає джерело.

Беатріс і Євгенія вважають, що серія недавніх інтерв'ю, зокрема відверта бесіда з Опрою Вінфрі, значила для Гаррі, що його "нарешті почули і його слухають".

"Я не беруся давати поради Гаррі і Меган, крім як побажати їм бути щасливими. Я думаю, це чудово, що Меган написала дитячу книгу; я сама робила це і знаю, як це нелегко", — розповіла принцеса Євгенія. Кілька років тому вона взяла участь у створенні книги Xtraordinary People ("Неймовірні люди") для дітей, які страждають порушенням здатності до оволодіння навичками читання і письма. Беатріс не з чуток знає, що це таке, оскільки в дитинстві в неї діагностували дислексію.

Про мемуари поки відомо небагато. Сам Гаррі казав, що це буде "вичерпний звіт про досвід, пригоди, втрати і життєві уроки, які допомогли йому сформуватися як особистості".

[ + – ] Принц Гаррі кричить на протестувальників кілька років тому

Журналісти вважають, що принц обов'язково включить у книги глави про трагічну загибель своєї матері принцеси Діани, їхню з Меган відмову від королівських обов'язків, переїзд у США, а також пов'язаний з цим конфлікт з королівською родиною.

Втім, не всі стурбовані виходом мемуарів. Співробітники палацу, які працювали з принцом Гаррі і Меган Маркл, поки вони жили в Британії, сподіваються, що відверта автобіографія принца нарешті дозволить їм виступити проти герцогів Сассекських, не побоюючись наслідків.

Невелика група співробітників — так звані "ті, хто вижив" — підтримують зв'язок, обмінюються історіями і вважають, що Гаррі, звичайно, не буде занадто відвертим. Багато що він опустить, особливо з часів своєї бурхливої юності, коли його частенько фотографували нетверезим у клубах і на вечірках, і вже точно не буде писати про те, як він сам і його дружина поводилися з персоналом палацу.

[ + – ] Нетверезий принц Гаррі в юності буля нічного клубу Kennel у Лондоні Фото: Daily Mirror

Раніше герцогське подружжя спростувало всі звинувачення і заявило, що їхня сім'я стала жертвою "навмисної наклепницької кампанії". Тому співробітники обіцяють, якщо в книзі когось із них будуть паплюжити, то вони подадуть у суд.

Пам'ятаємо, коли Меган вийшла заміж за принца і переїхала до двору, до неї приставили цілий штат прислуги і помічників. Однак, вони почали стрімко звільнятися. Серед них були особисті секретарі Саманта Коен і Емі Пікерілл, два помічники лікаря і дві няні.

[ + – ] Принц Гаррі під час служби в Афганістані Фото: The Royal Family

Також старі армійські товариші Гаррі і його шкільні приятелі пообіцяли, що якщо про них набрешуть у книзі, то вони звернуться до суду.