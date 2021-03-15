Єлизавета II відмовилася від внутрішнього розслідування після скарг персоналу на Меган Маркл

Спочатку Букінгемський палац повідомляв, що буде проведена внутрішня перевірка всіх озвучених співробітниками палацу фактів пресингу з боку герцогині Сассекської, але потім змінив плани.

Букінгемський палац наймає незалежну юридичну фірму для розслідування звинувачень у знущаннях над королівським персоналом Меган Маркл, повідомляє Metro.

Скандал навколо цієї теми розгорівся після того, як в інтерв'ю Опрі Вінфрі герцогиня Сассекська розповіла, що піддавалася психологічному тиску в палаці та навіть думала про суїцид. Зі свого боку, двоє високопоставлених палацових службовців заявили, що вони й інші колеги зазнали знущань і "приниження" з боку дружини принца.

В офіційній заяві Букінгемський палац зазначив, що буде проведене внутрішнє розслідування, проте тепер королівський двір вирішив залучити третю сторону. Очікується, що колишні та нинішні помічники, які не змогли висловитися під час справи Меган Маркл про конфіденційність з пресою, тепер зможуть озвучити свою думку.

У жовтні 2018 року видання The Times опублікувало уривки з листа прес-секретаря герцогів Сассекських Джейсона Кнауфа особистому секретареві герцога Кембриджського, в якому, серед іншого, йшлося:

"Я дуже стурбований тим, що за останній рік герцогиня змогла вижити з палацу двох помічників священика. Поводження з X (ім'я видалене) було абсолютно неприйнятним... Герцогиня, здається, завжди прагне до того, щоб хтось був у її полі зору. Вона знущається над Y і намагається підірвати її впевненість. Ми отримували звіт за звітом від людей, які були свідками неприйнятної поведінки щодо Y".

Там же зазначалося, що глава відділу кадрів Букінгемського палацу Саманта Каррутерс згодна з Кнауфом "за всіма пунктами, що ситуація була дуже серйозною". Згідно з королівським джерелом, який цитував The Sunday Times, "найгірші факти ще не розкриті". Зі свого боку представники Маркл назвали ці звинувачення "наклепом".

Нагадаємо, Меган Маркл вимагала від королівського двору втрутитися в її конфлікт із Кейт Міддлтон. Йдеться про випадок під час підготовки, коли, за словами джерел, під час примірки сукні подружки нареченої на принцесу Шарлотту Меган довела Кейт до сліз. Під час інтерв'ю дружина принца Гаррі стверджувала, що все було навпаки.

Раніше принц Вільям прокоментував звинувачення родичів у расизмі, заявивши, що королівська сім'я такою не є. Як з'ясувалося, королева Великобританії Єлизавета II та її чоловік герцог Единбурзький Філіп не були причетні до розмов у королівській родині щодо кольору шкіри майбутньої дитини принца Гаррі та Меган Маркл, про що розповіла в інтерв'ю герцогиня Сассекська.