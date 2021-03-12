Меган Маркл требовала от королевского двора вмешаться в ее конфликт с Кейт Миддлтон

По утверждениям герцогини Сассекской, в Кенсингтонском дворце ей заявили, что не будут впутывать Кейт в "пустые сплетни" и отказали в просьбе официально пояснить суть конфликта.

Биограф принца Гарри и Меган Маркл Омил Скоби прокомментировал информацию о том, что якобы во время подготовки к свадьбе бывшая актриса довела до слез Кейт Миддлтон, передает The Daily Mail.

По словам автора книги "В поисках свободы", Меган якобы отправила в Кенсингтонский дворец письмо, в которой требовала официально опубликовать заявление и объяснить, что действительно привело к ссоре между ней и Кейт.

Скоби утверждает, что при дворе на письмо не ответили, заявив, что не станут впутывать герцогиню Кембриджскую в "пустые сплетни", и не сделали ничего, чтобы "ложная информация" о жене принца Гарри перестала появляться в СМИ.

В то же время когда Кенсингтонский дворец, по словам Скоби, попросил герцогов Сассекских подписать заявление с утверждением о том, что принц Уильям их не запугивал перед тем, как они сложили королевские полномочия, Меган якобы заявила своему помощнику:

"Если мы просто разбрасываемся какими-то заявлениями сейчас, то, возможно, Кенсингтонский дворец наконец-то скажет, что я не доводила Кейт до слез".

Момент, о котором упомянул биограф Маркл, оговаривался на интервью с Опрой Уинфри. Только Меган заявила, что это Кейт довела ее до слез, а потом якобы в знак извинения герцогиня Кембриджская отправила ей цветы.

"Это просто была напряженная неделя, она была вся в делах… Но потом она извинилась и прислала мне цветы. Я бы сделала то же самое, если бы знала, что кого-то расстроила. Я думаю, что по отношению к ней было бы несправедливо вдаваться в детали, потому что она извинилась, и я ее простила. Для меня стало шоком, что эта история попала в прессу в таком виде через несколько месяцев после свадьбы. Я не хотела, чтобы об этом узнали, и старалась сделать так, чтобы она не всплыла", – заявила она.

В оригинальной истории, опубликованной в британских СМИ в 2018 году, утверждалось, что Меган заставила Кейт плакать во время примерки платья подружки невесты на принцессу Шарлотту. Герцогиня тогда только что родила принца Луи и была очень эмоциональной. Трудно сказать, что именно вызвало такую бурную реакцию, но плакала Кейт, а не Меган, утверждали источники.

Напомним, популярность принца Гарри и Меган Маркл в Великобритании резко пошла вниз после выхода интервью. Причем старшее поколение негативно относится к обоим супругам, а молодежь поддерживает их.

Ранее принц Уильям прокомментировал обвинения родственников в расизме, заявив, что королевская семья таковыми не является. Кейт Миддлтон через несколько дней после интервью провела первую беседу онлайн.