Меган Маркл вимагала від королівського двору втрутитися в її конфлікт з Кейт Міддлтон

За твердженнями герцогині Сассекської, у Кенсінгтонському палаці їй заявили, що не будуть вплутувати Кейт в "порожні плітки" і відмовили в проханні офіційно пояснити суть конфлікту.

Біограф принца Гаррі та Меган Маркл Оміл Скобі прокоментував інформацію про те, що нібито під час підготовки до весілля колишня актриса довела до сліз Кейт Міддлтон, передає The Daily Mail.

За словами автора книги "У пошуках свободи", Меган нібито відправила в Кенсінгтонський палац лист, в якій вимагала офіційно опублікувати заяву і пояснити, що дійсно привело до сварки між нею і Кейт.

Скобі стверджує, що при дворі на лист не відповіли, заявивши, що не стануть вплутувати герцогиню Кембріджську в "порожні плітки", і не зробили нічого, щоб "помилкова інформація" про дружину принца Гаррі перестала з'являтися в ЗМІ.

Тоді ж коли Кенсінгтонський палац, за словами Скобі, попросив герцогів Сассекських підписати заяву з твердженням про те, що принц Вільям їх не залякував перед тим, як вони склали королівські повноваження, Меган нібито заявила своєму помічникові:

"Якщо ми просто розкидаємося якимись заявами зараз, то, можливо, Кенсінгтонський палац нарешті скаже, що я не доводила Кейт до сліз".

Момент, про який згадав біограф Маркл, наголошувався на інтерв'ю з Опрою Вінфрі. Тільки Меган заявила, що це Кейт довела її до сліз, а потім нібито на знак вибачення герцогиня Кембриджська відправила їй квіти.

"Це просто був напружений тиждень, вона була вся в справах... Але потім вона вибачилася і прислала мені квіти. Я б зробила те ж саме, якби знала, що кого-то засмутила. Я думаю, що стосовно неї було б несправедливо вдаватися в деталі, тому що вона вибачилася, і я її пробачила. Для мене стало шоком, що ця історія потрапила в пресу в такому вигляді через кілька місяців після весілля. Я не хотіла, щоб про це дізналися, і намагалася зробити так, щоб вона не спливла", — заявила вона.

В оригінальній історії, опублікованій у британських ЗМІ у 2018 році, стверджувалося, що Меган змусила Кейт плакати під час примірки сукні подружки нареченої на принцесу Шарлотту. Герцогиня тоді щойно народила принца Луї і була дуже емоційною. Важко сказати, що саме викликало таку бурхливу реакцію, але плакала Кейт, а не Меган, стверджували джерела.

Нагадаємо, популярність принца Гаррі і Меган Маркл в Великобританії різко пішла вниз після виходу інтерв'ю. До того ж старше покоління негативно ставиться до подружжя, а молодь підтримує їх.

Раніше принц Вільям прокоментував звинувачення родичів у расизмі, заявивши, що королівська сім'я такими не є. Кейт Міддлтон через кілька днів після інтерв'ю провела першу бесіду онлайн.