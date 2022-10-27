Назвали остаточну дату виходу мемуарів принца Гаррі

Спочатку книга мала входити вже цієї осені.

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Перша з трьох книг мемуарів принца Гаррі, вихід якої видавництво Penguin Random House відклало на прохання герцога Сассекського через смерть його бабусі королеви Єлизавети II, з'явиться на полицях магазинів уже 10 січня наступного року, повідомляє Daily Mail.

Спочатку планувалося, що книга вийде восени 2022-го, проте принц Гаррі попросив про відстрочку, оскільки хоче відредагувати деякі моменти, щоб не завдати шкоди пам'яті її величності.

Penguin Random House описує мемуари сина британського короля як "потаємні та щирі мемуари", пообіцявши, що "принц Гаррі запропонує чесний і захопливий особистий портрет". Книга охоплюватиме його життя з дитинства до наших днів, включаючи військову службу в Афганістані, знайомство з Меган Маркл, весілля, від'їзд із Великобританії, батьківство. Книга називається Spare ("Запасний" (підзаголовок — In the Shadow (У тіні)). Її переведуть 16 мовами. Раніше Гаррі оголошував, що частину доходів від книги переведе на благодійність, зокрема, в організації боротьби з ВІЛ/СНІДом Півдні Африки.

[ + – ] Обкладинка книги принца Гаррі Фото: Соцсети

Зміст книги Гаррі, швидше за все, зберігатиметься в найсуворішому секреті, і королівські помічники повідомили, що нікому з членів монаршої сім'ї не було запропоновано ознайомитися з нею до того, як вона стане надбанням громадськості. Коли в липні 2021 року оголосили про видавничу угоду, тільки Єлизавету II попередили заздалегідь.

Гаррі вже отримав аванс за книгу в розмірі $20 мільйонів, а угоду з видавництвом оцінюють у $40 мільйонів.

Виходу книги з тривогою очікують у Букінгемському палаці. Схоже, Карл III після смерті матері вирішив не церемонитися з молодшим сином і, знаючи, що все одно його портрет у мемуарах буде незавидним, уже ухвалив низку різких рішень. Зокрема, він шукає законних способів не допустити до влади принців Гаррі й Ендрю. Король розробляв план конституційної реформи, щоб розширити список людей, які можуть діяти від його імені в разі хвороби чи відсутності в країні. Міністри та високопосадовці зараз завершують проєкти, щоб уникнути будь-яких перспектив участі герцогів Сассекських або Йоркських у державних справах за відсутності монарха.

Нагадаємо, чому принц Вільям досі не зміг вибачити своєму братові та не налагодив із ним стосунки.