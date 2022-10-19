Стало відомо, чому принц Вільям не може пробачити братові

Megxit і всі дії принца Гаррі зрештою вивели старшого брата та його сім'ю на перший план, буквально кинувши під приціл таблоїдів.

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Королівські експерти вважають, що принц Вільям не може пробачити брата, принца Гаррі, тому що його дії, а саме "Мегзіт", переїзд у США та численні інтерв'ю, вивели його родину та дітей на "центральну сцену раніше, ніж вони очікували", вважає експертка Кеті Ніколл. Про це пише US magazine.

Кеті вважає, що це засмутило 40-річного спадкоємця престолу і викликало напруженість у стосунках із Гаррі.

[ + – ] Принц Вільям обурений тим, як брат підставив його дружину та сім'ю Фото: Getty Images

За словами королівського експерта, принц Вільям навряд чи пробачить свого брата принца Гаррі, тому що його звільнення з королівської родини та численні скандали зрештою привернули масу непотрібної уваги до Кейт Міддлтон і їхніх маленьких дітей.

Стосунки між герцогом Сассекським і принцом Уельським загострилися після Мегзіту, коли принц Гаррі та його дружина Меган Маркл пішли з королівської родини, зробили низку інколи помилкових заяв про "фірму", як називають королівську родину, і переїхали в маєток вартістю 14 мільйонів доларів у Каліфорнії.

А тепер Кеті Ніколл із Vanity Fair заявила, що 40-річний спадкоємець престолу принц Вільям "не може пробачити Гаррі", тому що Megxit "вивів Кейт Міддлтон та їхню молоду сім'ю на світову арену раніше, ніж очікувалося".

"Це вплинуло на нього, на Кетрін, на їхніх дітей", — вважає експерт.

[ + – ] Принци Гаррі та Вільям із дружинами на похороні бабусі Фото: Getty Images

"Багато в чому це було пов'язано з тим, як Гаррі вирішив це зробити, і це Вільям вважав великою неповагою до сім'ї загалом, до себе, до своєї родини, до своєї бабусі", — говорить Кеті.

Після Мегзіту в центрі уваги опинилися дев'ятирічний принц Джордж, семирічна принцеса Шарлотта та чотирирічний принц Луї.

Навіть Кейт Міддлтон була змушена зазначити, що хоч вона і вважає принца Луї своїм "маленьким", вона визнає, що він "зараз уже великий хлопчик".

Герцог і герцогиня Сассекські наполягали на тому, що їх інтерв'ю з Опрою Вінфрі стане "останнім словом" перед їх відходом із королівської родини. Пізніше вони підписали контракти зі Spotify, Netflix і Гаррі збирається випустити книгу мемуарів.

[ + – ] Скандальне інтерв'ю Гаррі та Меган Опрі Вінфрі Фото: Скриншот

Розрив між братами посилився, коли принц Гаррі та Меган Маркл наговорили про королівську родину багато неприємного, що потім виявилося брехнею.

Нагадаємо, раніше з'ясувалося, що проєкт Гаррі та Меган для Netflix відкладають як мінімум на рік, тому що серіал вартістю 100 мільйонів доларів виявився суперечливим і навіть образливим. Після смерті королеви Єлизавети II продюсери вирішили, що привертати зайву увагу не варто.