Проєкт принца Гаррі та Меган Маркл для Netflix відклали на рік через скандальні заяви "Корони"

Продюсери були налякані реакцією громадськості на новий сезон серіалу "Корона", у якому мали намір показати план повалення королеви Єлизавети.

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Проєкт принца Гаррі та Меган Маркл "Муха на стіні" для Netflix вартістю 100 мільйонів доларів відклали на рік. Продюсери налякані запеклою реакцією на "образливий" наклеп у серіалі "Корона". Про це пише Deadline

Серіал розкритикував експрем'єр-міністра від консерваторів Джона Мейджора, якого мали показати в п'ятому сезоні.

У драмі, за чутками, що просочилися, буде показана вигадана розмова між ним і принцом Чарльзом про "усунення" королеви від влади.

Тож документальний серіал, над яким працювали Гаррі та Меган, і який, за чутками, коштував 100 мільйонів доларів, вирішили відкласти на рік як мінімум.

Вихід серіалу очікувався в грудні, після п'ятого сезону "Корони". Джерело повідомило, що в Netflix вони відреагували першими та вирішили відкласти документалку.

[ + – ] Елізабет Дебікі в ролі принцеси Діани Фото: The Crown/Twitter

Рішення призупинити документальний проєкт ухвалили лише через кілька тижнів після того, як Сассекси, як повідомляється, "розійшлися в думках" із виробничим персоналом щодо внесення "широких правок".

Серіал є спільним проєктом Netflix і Archewell Productions і мав розповісти про їхнє життя в палаці.

А серіал "Корона", хіт Netflix, у новому сезоні мав розповісти найскандальнішу історію королівської родини до Мегзиту — інтерв'ю принцеси Діани в 1995 році, її проблеми з Чарльзом і їхнє розлучення.

Принц Чарльз, якого грає Домінік Вест, є головною фігурою в драмі. Показано, як він лобіює прем'єр-міністра Джона Мейджора в спробі змусити свою матір зректися престолу.

Джерело сказало, що обурення ЗМІ з приводу неточностей — і відсутність делікатності під час показу серіалу так скоро після смерті королеви — "лякає" компанію-мовника.

"Шоу ніколи не було сенсаційним, але завжди було драмою. Перші роки здавалося, що всі із задоволенням це терплять. Тепер ситуація змінилася", — заявило джерело.

Так, Джемайма Голдсміт, близька подруга покійної принцеси Діани, яка була консультанткою на зйомках "Корони", сказала, що пішла та попросила прибрати всі свідчення її роботи, коли виявилося, що "сюжетна лінія Діани не обов'язково буде розказана з такою повагою чи співчуттям", як вона сподівалася.

"Шоу завжди прагнуло максимально точно представити вигадану версію королівської історії. Але останнім часом, коли все наближається до сьогоднішнього дня, стає все важче дотримуватися цього балансу", — заявило ще одне джерело.

Нагадаємо, зараз відбуваються зйомки шостого сезону. У ньому покажуть смерть принцеси Діани, яку грає актриса Елізабет Дебікі, в паризькому тунелі.