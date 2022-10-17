Принца Гаррі та Меган Маркл знову звинувачують у брехні

Герцогське подружжя продовжує співпрацю з Netflix.

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Принца Гаррі та Меган Маркл знову "зловили" на брехні. Про це пише Page Six.

Як відомо, герцоги Сассекські активно співпрацюють з популярним стримінговим сервісом Netflix, створюючи для них унікальний контент про королівську родину Великобританії. Проте нещодавно стало відомо, що герцоги Сассекські робили заяви, які суперечать одна одній.

Така поведінка подружжя викликала неоднозначну реакцію у продюсерів ексклюзивного проєкту для Netflix та видавничого дому Penguin Publishing, що займається мемуарами принца.

"Багато в серіалі суперечило тому, що написав Гаррі, тож це стало проблемою. А потім Гаррі та Меган звернулися до кінематографістів із проханням повернути контент, який вони самі ж і надали", — розповідає джерело, близьке до роялів.

[ + – ] Принц Гаррі Фото: Getty Images

Зокрема онук покійної королеви Єлизавети ІІ та його кохана планували відкласти вихід нових проєктів до 2023, коли британці оговтаються після смерті монарха. Проте, керівники стримінгової платформи наполягли на тому, що серіал повинен вийти до кінця 2022, тому герцоги Сассекські ніяк не змогли вплинути на їхнє рішення.

[ + – ] Принц Гаррі та Меган Маркл Фото: Getty Images

Нагадаємо, принц Гаррі відправив свою дружину до психолога.

Також Фокус писав про справжнє ім'я принца Гаррі, про що навіть не знають його шанувальники.