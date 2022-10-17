Принца Гарри и Меган Маркл снова обвиняют во лжи

Герцогские супруги продолжают сотрудничество с Netflix.

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Принца Гарри и Меган Маркл снова "поймали" на лжи. Об этом пишет Page Six.

Как известно, герцоги Сассекские активно сотрудничают с популярным стриминговым сервисом Netflix, создавая для них уникальный контент о королевской семье Великобритании. Однако недавно стало известно о том, что герцоги Сассекские делали противоречащие друг другу заявления.

Такое поведение супругов вызвало неоднозначную реакцию у продюсеров эксклюзивного проекта для Netflix и издательского дома Penguin Publishing, занимающегося мемуарами сына короля.

"Многое в сериале противоречило тому, что написал Гарри, поэтому это стало проблемой. А потом Гарри и Меган обратились к кинематографистам с просьбой вернуть контент, который они сами же и предоставили", — рассказывает источник, близкий к роялам.

[ + – ] Принц Гарри Фото: Getty Images

В частности, внук покойной королевы Елизаветы II и его возлюбленная планировали отложить выход новых проектов до 2023 года, когда британцы отойдут после смерти монарха. Однако руководители стриминговой платформы настояли на том, что сериал должен выйти до конца 2022, поэтому герцоги Сассекские никак не смогли повлиять на их решение.

[ + – ] Принц Гарри и Меган Маркл Фото: Getty Images

Напомним, принц Гарри отправил свою жену к психологу.

Также Фокус писал о настоящем имени принца Гарри, о чем даже не знают его поклонники.